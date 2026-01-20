BE-ja prezanton pako të re për sigurinë kibernetike për të luftuar “kërcënimet në rritje”
Komisioni Evropian të martën prezantoi një pako të re për sigurinë kibernetike që synon të forcojë qëndrueshmërinë e BE-së kundër “kërcënimeve në rritje kibernetike dhe hibride” që synojnë shërbime kritike dhe institucionet demokratike, raporton Anadolu.
Pakoja përfshin një Akt të rishikuar për Sigurinë Kibernetike, i cili synon të sigurojë zinxhirët e furnizimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të BE-së, veçanërisht kundër rreziqeve nga furnizuesit e vendeve të treta me shqetësime për sigurinë kibernetike.
Akt i ri prezanton një kuadër të harmonizuar, proporcional dhe të bazuar në rrezik për të ndihmuar BE-në dhe shtetet anëtare të identifikojnë dhe zvogëlojnë rreziqet në 18 sektorë kritikë.
“Në peizazhin gjeopolitik të sotëm, siguria e zinxhirëve të furnizimit nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë teknike të produkteve apo shërbimeve, por edhe me rreziqet lidhur me furnizuesin, veçanërisht varësitë dhe ndërhyrjet e huaja”, tha Komisioni.
Pakoja gjithashtu do të mundësojë zhveshjen e detyrueshme nga rreziqet për rrjetet mobile evropiane nga furnizuesit me rrezik të lartë, duke u bazuar në masat që tashmë janë miratuar nën mjetin e sigurisë 5G të BE-së.
Pasi të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së, Akt i Sigurisë Kibernetike do të hyjë menjëherë në fuqi.