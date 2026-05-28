BE-ja pranon doza të një trajtimi eksperimental kundër hantavirusit

Bashkimi Evropian (BE) ka pranuar një dërgesë emergjente të një ilaçi antiviral eksperimental për përdorim të mundshëm kundër infeksioneve nga hantavirusi, në kuadër të një marrëveshjeje bashkëpunimi me Japoninë, transmeton Anadolu.

Komisioni Evropian njoftoi se gjithsej 1.400 tableta të antiviralit Favipiravir do të dërgohen në Francë, Spanjë dhe Holandë, ku mund të përdoren për pacientë ose në prova klinike sipas protokolleve kombëtare.

Ilaçi ende nuk është miratuar për trajtimin ose parandalimin e hantavirusit, por Agjencia Evropiane e Barnave e ka identifikuar atë si kandidat për përdorim humanitar ose për hetime klinike.

Furnizimi u bë i mundur përmes një donacioni nga Fujifilm Pharmaceuticals në Japoni, i lehtësuar nga autoritetet japoneze dhe Delegacioni i BE-së në Tokio, si pjesë e bashkëpunimit BE-Japoni për gatishmërinë ndaj emergjencave shëndetësore.

Komisioni Evropian tha se ka qenë në kontakt me shtetet anëtare që nga shpërthimi i sëmundjes në Ugandë dhe Republikën Demokratike të Kongos për të përshpejtuar qasjen në kundërmasa të mundshme mjekësore dhe për të koordinuar shpërndarjen e antiviralit sipas kërkesave nga tri vendet.

“Falë bashkëpunimit të ngushtë mes BE-së, shteteve anëtare dhe partnerëve tanë japonezë, arritëm të sigurojmë shpejt qasje në trajtime potencialisht shpëtuese për pacientët evropianë me hantavirus”, tha komisarja e BE-së për gatishmërinë dhe menaxhimin e krizave, Hadja Lahbib.

Blloku evropian gjithashtu njoftoi se po nis procedura emergjente prokurimi për të siguruar doza shtesë nëse është e nevojshme, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar gatishmërinë në rast të rasteve të tjera në javët e ardhshme.

Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre. Megjithatë, varianti përgjegjës për shpërthimin aktual, virusi Andes, mund të përhapet edhe mes njerëzve përmes kontaktit të zgjatur të afërt, shpesh në ambiente të mbyllura.

