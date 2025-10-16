BE-ja po shqyrton ndalimin e plotë të shitjes së cigareve me filtra?
BE-ja po shqyrton ndalimin e cigareve me filtra dhe cigareve elektronike në një përpjekje për të ulur përdorimin e duhanit.
Një ndalim i shitjes së cigareve në dyqane, stacione benzine dhe kioska po shqyrtohet gjithashtu, shkruajnë mediat e huaja.
Një projektligj, i hartuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, do të diskutohet në një takim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) në nëntor.
Projekt-rezoluta citon një raport nga një grup studimi i OBSH-së “mbi rregullimin e produkteve të duhanit” i cili “rekomandon në mënyrë të qartë ndalimin e filtrave për të ulur shijen dhe atraktivitetin e cigareve”, raporton Bild.
“Një ndalim i prodhimit, importit, shpërndarjes dhe shitjes së cigareve me filtra do të jepte një kontribut të rëndësishëm në uljen e konsumit të duhanit”, shton projektligji.
Një ndalim i cigareve elektronike është gjithashtu një “opsion shtesë rregullator” ndërsa BE synon të mbrojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
Propozimi u diskutua për herë të parë në Grupin e Punës të Këshillit të BE-së për Shëndetin Publik më 9 tetor dhe do të shqyrtohet në konferencën e OBSH-së në Gjenevë muajin e ardhshëm.
Komisioni i BE-së, i udhëhequr nga Ursula von der Leyen, thuhet gjithashtu se mbështet kufizimet, me një ndalim ‘të bazuar në breza’, i cili do të ndalonte shitjen e produkteve të duhanit për këdo që ka lindur pas një viti të caktuar, i cili është në shqyrtim.
Një politikë e tillë u prezantua në Zelandën e Re nga një qeveri e mëparshme dhe kufizoi këdo që ka lindur pas janarit 2009 të blejë ndonjëherë cigare ligjërisht – por që më vonë u rrëzua.
Vendet e BE-së aktualisht kanë rregulla të ndryshme mbi kufizimet e pirjes së duhanit, me Danimarkën, Finlandën, Italinë dhe Suedinë të përshkruara si vende me përputhshmëri “shumë të mirë” me ligjet kundër pirjes së duhanit nga Partneriteti Pa Tym, një grup organizatash evropiane.
Ndërsa Bullgaria dhe Greqia kanë një përputhshmëri “të dobët” me ligjet kundër pirjes së duhanit.