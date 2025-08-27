BE-ja përmbush kërkesën e Trump: Heq tarifat për mallrat amerikane
Bashkimi Evropian do të propozojë eliminimin e të gjitha tarifave për mallrat industriale nga Shtetet e Bashkuara deri në fund të kësaj jave, duke përmbushur një kërkesë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe duke hapur rrugën për një ulje të tarifave të SHBA-së për eksportet e makinave evropiane, raportoi Bloomberg .
Komisioni Evropian, i cili po negocion në emër të BE-së, gjithashtu planifikon të ofrojë tarifa më të favorshme për disa produkte bujqësore dhe të peshkut nga Shtetet e Bashkuara, raportoi Bloomberg.
Tarifat për makinat dhe pjesët e makinave evropiane aktualisht janë 27.5 përqind në Shtetet e Bashkuara. Sipas marrëveshjes së re, tarifat e SHBA-së për shumicën e produkteve evropiane do të jenë 15 përqind, por kjo nuk do të zbatohet për makinat derisa BE-ja të propozojë zyrtarisht eliminimin e tarifave për mallrat industriale.
Nëse BE-ja e bën këtë deri në fund të gushtit, tarifat e reja për makinat evropiane do të zbatohen në mënyrë retroaktive nga 1 gushti.
Makinat janë një nga produktet kryesore evropiane në tregun amerikan. Vetëm Gjermania eksportoi makina dhe pjesë këmbimi makinash me vlerë 34.9 miliardë dollarë në SHBA në vitin 2024.
Për të përshpejtuar procedurën, Komisioni Evropian këtë herë nuk do të kryejë një vlerësim klasik të ndikimit të propozimit, por do ta publikojë menjëherë propozimin për procedurën.
Zyrtarët në Bruksel pranojnë se një marrëveshje e tillë është më shumë në favor të Shteteve të Bashkuara, por besojnë se marrëveshja është e rëndësishme që kompanitë evropiane të kenë stabilitet dhe siguri në periudhën e ardhshme.
Trump më parë ka kërcënuar me tarifa të reja kundër vendeve që taksonin shërbimet dixhitale, por nuk ka specifikuar nëse Bashkimi Evropian do të ishte midis tyre. Ai ka kritikuar për vite me radhë rregulloret evropiane që prekin gjigantët amerikanë të teknologjisë si Google dhe Apple.