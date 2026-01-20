“BE-ja nuk duhet të hezitojë për mekanizmin anti-shtrëngim kundër kërcënimeve tarifore të SHBA-së mbi Grenlandën”
Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha të martën se Evropa “nuk duhet të hezitojë” të vendosë mekanizmin e saj tregtar kundër detyrimeve nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) zbatojnë kërcënimet tarifore të lidhura me tensionet mbi Grenlandën, transmeton Anadolu.
“Mekanizmi kundër detyrimeve është një instrument i fuqishëm dhe ne nuk duhet të hezitojmë ta vendosim atë në mjedisin e vështirë të sotëm”, tha Macron në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.
Ai tha se BE-ja mund të detyrohet për herë të parë të aktivizojë instrumentin e projektuar për t’iu kundërvënë kërcënimeve ekonomike nga vendet e treta.
“Mund të vihemi në një situatë për të përdorur mekanizmin kundër detyrimeve për herë të parë, përballë Shteteve të Bashkuara, nëse ato vendosin tarifa shtesë”, tha ai duke shtuar: “A mund ta imagjinoni këtë? Kjo është çmenduri”.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Washingtoni do të vendosë tarifa prej 10 për qind për mallrat nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda duke filluar nga 1 shkurti, dhe në qershor duke u rritur atë në 25 për qind derisa të ketë një marrëveshje për “blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës”.
Udhëheqësit evropianë e hodhën poshtë kërcënimin dhe përsëritën solidaritetin me Danimarkën.
Macron theksoi gjithashtu se Evropa duhet të mbetet e qetë, por e vendosur, duke hedhur poshtë “ligjin e më të fortit” në marrëdhëniet ekonomike globale.
Përdorimi i tarifave si levë kundër sovranitetit territorial është “thelbësisht i papranueshëm”, tha Macron, duke shtuar se Evropa duhet të mbrohet nga “agresioni i padobishëm dhe paparashikueshmëria”.
Ai tha se marrëveshjet tregtare të SHBA-së synojnë të “dobësojnë dhe nënshtrojnë” Evropën dhe paralajmëroi se luftërat tregtare dhe përshkallëzimi proteksionist “do të prodhojnë vetëm humbës”, ndërsa bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë midis Evropës dhe SHBA-së për të adresuar çekuilibrat ekonomikë me Kinën.
Mekanizmi anti-shtrëngim, i miratuar nga BE-ja në vitin 2023, i lejon bllokut të hakmerret kundër vendeve që përdorin kufizime tregtare ose investimesh për të ushtruar presion politik mbi shtetet anëtare.