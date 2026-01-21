BE-ja ngrin punën për marrëveshjen tregtare me SHBA-në “deri në një njoftim të mëtejshëm
Bashkimi Evropian ka pezulluar punën për marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara, sipas një njoftimi të bërë sot nga kryetari i Komisionit për Tregti të Parlamentit Evropian, transmeton Anadolu.
“Tani zyrtare: marrëveshja BE–SHBA është pezulluar deri në një njoftim të mëtejshëm!”, shkroi Bernd Lange në platformën sociale amerikane X.
Lange tha se ekipi negociator ka vendosur të ndalojë punën e Komisionit të Tregtisë të Parlamentit Evropian për zbatimin ligjor të marrëveshjes së Turnberryt.
“Sovraniteti dhe integriteti ynë territorial janë në rrezik. Vazhdimi i punës si zakonisht është i pamundur”, shkroi ai, duke iu referuar tensioneve lidhur me Grenlandën dhe tarifat.
Mbetet e paqartë nëse e gjithë marrëveshja tregtare është hedhur poshtë apo nëse dispozitat që tashmë kanë hyrë në fuqi do të vazhdojnë të zbatohen.
Marrëveshja, e cila parashikonte tarifa prej 15 për qind për mallrat e BE-së të eksportuara drejt SHBA-së, u arrit si një marrëveshje paraprake në korrik. Pjesë të mëdha të saj u zbatuan përpara se marrëveshja të nënshkruhej zyrtarisht.