BE-ja mobilizon 5.4 miliardë dollarë mbështetje ushtarake për Ukrainën
Këshilli i Bashkimit Evropian (BE) ka miratuar tetë vendime për mobilizimin e rreth 4.9 miliardë eurove (5.4 miliardë dollarë) në mbështetje të Ukrainës në kuadër të Instrumentit Evropian të Paqes (EPF), transmeton Anadolu.
Këshilli njoftoi se vendimet parashikojnë 4.7 miliardë euro (5.2 miliardë dollarë) për rimbursimin e pjesshëm të shteteve anëtare për ndihmën ushtarake të dorëzuar tashmë në Ukrainë dhe 230 milionë euro shtesë për Misionin e Ndihmës Ushtarake të BE-së në Mbështetje të Ukrainës, i njohur si EUMAM Ukraine.
Paketa shënon një hap të rëndësishëm drejt zbatimit të marrëveshjes mes shteteve anëtare për mobilizimin e 6.6 miliardë eurove në kuadër të këtij instrumenti.
Kjo marrëveshje përfshin gjithashtu 1 miliard euro ndihmë të re ushtarake dhe mbështetje të mëtejshme për misionin e trajnimit në vitin 2027.
Sipas Këshillit, vendimet e fundit e çojnë mbështetjen e përgjithshme për Ukrainën në kuadër të EPF-së në 10.8 miliardë euro, përfshirë 9.9 miliardë euro për rimbursimin e ndihmës ushtarake dhe 950 milionë euro për trajnimin ushtarak.
Në deklaratë thuhet se në kushtet e luftës së vazhdueshme të Ukrainës me Rusinë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022, vendimet riafirmojnë “mbështetjen e vazhdueshme, të vendosur dhe të palëkundur të bllokut për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht”.
BE-ja ka kanalizuar gjithashtu 3.5 miliardë euro nga të ardhurat e jashtëzakonshme të krijuara prej aseteve ruse të ngrira, përmes këtij instrumenti, për të përmbushur nevojat e Ukrainës për municione, mbrojtje ajrore dhe dronë.
Nga ky financim, pajisje ushtarake me vlerë mbi 1.5 miliardë euro u prokuruan drejtpërdrejt nga industria ukrainase e mbrojtjes.
I themeluar në mars të vitit 2021, EPF-ja financon veprimtari në kuadër të politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-së, me qëllim parandalimin e konflikteve, ruajtjen e paqes dhe forcimin e sigurisë ndërkombëtare, përfshirë ndihmën ushtarake dhe atë në fushën e mbrojtjes për vendet partnere.