BE-ja kundërshton çdo përpjekje për ndryshime demografike dhe territoriale në Gaza
BE kundërshton çdo përpjekje për të bërë ndryshime demografike ose territoriale në Rripin e Gazës, tha të premten një zëdhënës i Komisionit Evropian, raporton Anadolu.
Christian Wigand, gjatë konferencës së përditshme për shtyp të komisionit iu përgjigj një pyetjeje nga Anadolu rreth deklaratave të zyrtarëve izraelitë në lidhje me planet për të zhvendosur palestinezët nga enklava.
Në përputhje me Rezolutën 2735 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, “ne refuzojmë çdo përpjekje për ndryshime demografike ose territoriale në Rripin e Gazës”, tha Wigand.
Ai gjithashtu ripohoi mbështetjen e bllokut për sjelljen e Gazës dhe Bregut Perëndimor të pushtuar nën një Autoritet të unifikuar Palestinez.
“Nuk duhet të ketë zhvendosje të detyruar të banorëve të Gazës. Gaza është pjesë përbërëse e një shteti të ardhshëm palestinez,” shtoi ai.
Wigand e përshkroi retorikën nxitëse si “të papranueshme”, duke theksuar se të gjitha palët duhet të përqendrojnë përpjekjet e tyre në de-përshkallëzimin dhe jo në nxitjen e tensioneve.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha kohët e fundit se qeveria ishte e përgatitur të lehtësonte largimin e palestinezëve nga Gaza “nga deti, nga ajri, në çdo mënyrë të mundshme”, duke pretenduar se nuk kishte zgjidhje alternative për krizën.
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, paraqiti gjithashtu një plan që parashikon largimin e 1,86 milionë palestinezëve nga Gaza gjatë shtatë viteve, duke e përshkruar atë si “emigrim vullnetar”.
Sipas ligjit ndërkombëtar humanitar, transferimi me forcë i civilëve nga territori i pushtuar është i ndaluar dhe mund të përbëjë një krim lufte.