BE-ja, kjo strukturë pa adresë, që akoma s’ka numër telefoni

Lufta në Ukrainë e përballi opinion publik, jo vetëm tonin, por edhe atë botëror, me disa debate të vjetra dhe po aq të komplikuara. E para, kur flasim për Europën a ekziston një politike unike ndaj çështjeve strategjike, siç është raporti me Rusinë? A është Europa apo, më saktë, BE-ja një faktor serioz gjeopolitik dhe a është Bashkimi Europian bartës besnik, i sinqertë dhe efektiv i një politike të përbashkët ndaj Rusisë?

Shkruan: Besim NEBIU, Shkup

Traktati i Lisbonës i vitit 2009 është de-fakto Kushtetuta e sotme e BE-së Ajo u përpoq për të krijuar bazë ligjore dhe konsistencë të politikës së jashtme të BE-së. Pra, qëllimin e kishte që nga 27 politikat nacionale të jashtme të vendeve anëtare, ta krijojë një të përbashkët e që i përmban interesat e të gjitha vendeve anëtare karshi të gjitha shteteve tjera të botës.

Europa është treg i madh dhe gjigand ekonomik, por përderisa nuk ka politikë të veten të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, ajo nuk mund të konsiderohet faktor global politik. Në këtë mënyrë, nëpërmjet institucioneve dhe politikave të jashtme dhe të sigurisë, Europa do shndërrohej në një faktor të madh gjeopolitik dhe jo vetëm të mbetet një gjigand ekonomik, ashtu siç ka qenë pas Luftës së Dytë Botërore. Pra, të kthehet në një fuqi autonome globale politike, e cila për nga potenca, ndikimi dhe nami do i ngjasojë SHBA-së, Kinës, Rusisë dhe shteteve të tjera të mëdha botërore e që kanë peshë në çështjet dhe raportet e politikës globale. Me fjalë tjera, BE-ja aspironte për t’u bërë edhe një superfuqi politike dhe jo të mbetet vetëm superfuqi ekonomike. Gjermania e Franca, si dy vendet promote të BE-së, në këtë mënyrë do “t’i amalgamonin” fuqitë shtetërore në një të përbashkët – por edhe eskponencialisht më të madhe!

Traktati i Lisbonës i krijoi institucionet dhe politikat e përbashkëta europiane në domenin e sigurisë dhe politikës së jashtme. U krijua posti i Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikës së Sigurisë (Ministër i Jashtëm dhe i Mbrojtjes së BE-së). Që nga dhjetori 2011, Përfaqësuesi i Lartë është përgjegjës për Shërbimin Europian të Veprimit të Jashtëm (EEAS – një lloj Ministrie të Jashtme të BE-se – në thelb Trup Diplomatik i përbashkët për Bashkimin Europian).

***

Me të filluar lufta, BE-ja haptazi dhe pa ekiovoke u vu në mbrojtje të lirisë dhe sovranitetit së Ukrainës së përballur me një agresion të fqinjit të saj rus. Përveç sanksioneve ekonomike (të cilat janë shtyllë qenësore e përgjigjes perëndimore ndaj Rusisë), BE-ja vuri në lëvizje tërë kapacitetin e saj ekonomik për ta ndihmuar popullin dhe shtetin ukrainas brenda dhe jashtë Ukrainës me pako të mëdha të ndihmës ekonomike, ushtarake dhe humanitare. Përveç kësaj, BE-ja, në koordinim me SHBA-në dhe faktorët e tjerë perëndimorë, vendosi pesë pako sanksionesh kundër Rusisë, në dritën e luftës së vazhdueshme të agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe raporteve për mizoritë e kryera nga forcat e armatosura ruse në një numër qytetesh të Ukrainës. Sanksionet përfshijnë ndalime dhe restrikcione që kanë për qëllim ta rraskapitin forcën ekonomike ruse, t’i ndalojnë importet nga Rusia të qymyrit dhe lëndëve të tjera djegëse të ngurta fosile (me përjashtim të gazit dhe naftës), ta ndalojnë transportin për anijet ruse nga qasja në portet e BE-së, pastaj importet nga Rusia të drurit, çimentos, ushqimeve të detit dhe pijeve alkoolike, si dhe eksportet në Rusi të karburantit të avionëve dhe mallrave të tjera, por edhe depozitat në kripto-portofolet. BE-ja, deri më tani, ka ndërmarrë sanksione ndaj tërë kompleksit bankier dhe ekonomik rus, por edhe ndaj individëve të lidhur me Kremlinin si dhe familjeve të tyre.

***

Në një prononcim të tij për mediat botërore, udhëheqësi ukrainas, Zelenski, tha se besonte se presidenti Francez Makron po i shmangej përdorimit të termit “gjenocid” – një term që presidenti amerikan Biden e ka përdorur tani në lidhje me luftën në Ukrainë – sepse Makroni mendon se do t’i dëmtonte shanset për angazhim diplomatik me Rusinë. Presidenti ukrainas tha më herët se refuzimi i Makronit për të përdorur emërtimin ishte “shumë i dhimbshëm për ne”.

Më herët, gjatë muajit mars, presidenti Zelenski vuri në shënjestër edhe politikën e shtetit tjetër të madh të BE-së – Gjermanisë. Presidenti ukrainas Vollodimir Zelenski i bëri thirrje Gjermanisë të ndihmojë në shkatërrimin e një “Muri” të ri që Rusia po e ngre në Europë, pasi ai i bëri thirrje drejtpërdrejt kancelarit Olaf Scholz për të forcuar përgjigjen e tij paraprake ndaj pushtimit. Në një fjalim që ndërthurte një thirrje për ndihmë të re për vendin e tij të rrethuar me kritikat ndaj qëndrimit të gjatë akomodues të Berlinit ndaj Moskës, Zelenski kujtoi vetë triumfin e Gjermanisë mbi ndarjen e saj të Luftës së Ftohtë. “Nuk është një mur i Berlinit – është një mur në Europën Qendrore midis lirisë dhe skllavërisë dhe ky mur po bëhet më i madh me çdo bombë.”

Pra, politika e jashtme e BE-së ndaj Ukrainës, lë shumë për të dëshiruar – shikuar nga vetë prizmi Ukrainas – dhe dëgjuar drejtpërsëdrejti nga prononcimet e liderit tanimë legjendar të tyre – Vollodimir Zelenski.

***

Për të mos mbet vetëm në nivel prononcimesh, kah mesi i prillit, gazeta Britanike “The Telegraf” shpalli një lajm, të bazuar në analiza nga burime të BE-së e ku zbulohet se Franca, Gjermania dhe të paktën 10 vende të tjera europiane i shitën Moskës pajisje ushtarake me vlerë 230 milionë funte (rreth 250 milionë EUR), të cilat u përdorën nga Kremlini gjatë luftës në Ukrainë. Shitja e sistemeve të armëve ishte, me sa duket, “ilegale”, nën embargon e BE-së që e ndalon shitjen e armëve në Rusi pas aneksimit të Krimesë në vitin 2014 nga rusët. Analiza zbulon se Franca, Gjermania dhe Italia kanë shfrytëzuar “zbrazëtira burokratiko-ligjore” në embargon e armëve dhe kanë eksportuar raketa dhe armatim për Moskën. Raporti zbuloi se vendet e BE-së iu shmangën sanksioneve që ndalonin “shitjen direkte ose indirekte, furnizimin, transferimin ose eksportin e armëve dhe materialeve përkatëse të të gjitha llojeve, duke përfshirë armët dhe municionet, automjetet dhe pajisjet ushtarake, pajisjet paraushtarake dhe pjesët rezervë. Embargoja u vendos nga Bashkimi Europian tetë vjet më parë. Megjithatë, Franca i shiti Rusisë pajisje me vlerë 152 milionë euro si pjesë e 76 licencave të eksportit, duke i çuar shitjet totale në 1 miliard euro nga Europa. Gjermania e kishte furnizuar Rusinë me tanke që përdoreshin nga trupat ruse në ndërhyrjen e saj speciale ushtarake në Ukrainë.

***

Pozita e përbashkët politike e Europës ndaj Ukrainës na a ngjallin memorjen e vitit 1999-të dhe rolin e shteteve të ndryshme europiane, në “mundësimin” e vazhdimit te agresionit serb në Bosnjë dhe në Kosovë. Ishte presidenti i atëhershëm Francez, Fransoa Miteran, i cili në orët e para të sulmit serb mbi Sarajevën, në prill të vitit 1992, vizitoi Sarajevën e rrethuar dhe të bombarduar nga artileria serbe, dhe përveç përkrahjes morale (“Sarajevasve nuk ju duhet dhënë guxim, ata janë vetë të guximshëm!”) nuk i ofroi asnjë ndihmë ushtarake dhe politike anës së sulmuar boshnjako-kroate dhe, në ketë mënyrë, përkrahu drejtpërdrejt ose tërthorazi vazhdimin e agresionit gjenocidal të regjimit të Millosheviqit, i cili vazhdoi plot 3 vite të tëra në Bosnjë, për t’u ndërprerë vetëm atëherë kur diplomacia dhe politika amerikane, e udhëhequr nga Hollbroku, Ollbrajti dhe Presidenti Clinton, i bombarduan pozitat serbe ne Sarajevë dhe Bosnjë, duke hapur rrugën për mbyllje të këtij konflikti.

Pozita europiane ndaj Ukrainës bart edhe paralele me politikën e presidentit të atëhershëm francez, Zhak Shirak, i cili e luante rolin e skeptikut të NATO-s me disa tentativa për ta ndaluar veprimin e NATO-s në ditët e hershme të bombardimeve, të cilat filluan në mars të vitit 1999. Një nga mitet e luftës është se liderët e 19 vendeve anëtare të NATO-s e drejtonin fushatën ajrore sipas konsensusit Por, kjo nuk është mënyra se si vendimmarrja iu duk gjeneralëve dhe liderëve politikë të Aleancës. Brenda Aleancës ishte e qartë se zgjedhjet e rëndësishme – si për shembull nëse do të bombardoheshin objektivat që kishin karakter kryesisht civil – u bënë nga udhëheqësit e tre vendeve: Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Fuqia e vetos së Francës ishte një nga kodet e pashkruara të Planit të Operacionit 10601, plani ushtarak për Operacionin e Forcave Aleate në Kosovë.

Si duket, lidhjet historike franko-serbe, franko-ruse, si edhe interesat ekonomike të shteteve të ndryshme të Europës, siç janë lidhjet biznesore gjermano-ruse rreth gazit, përfundimisht e kanë mjegulluar dhe demoralizuar aspiratën e Europës për të pasur një politike të veten të jashtme – e cila është e udhëhequr nga parimet fondamentale të demokracisë, lirisë dhe të drejtave të njeriut – ashtu siç shkruan ne Traktatin e Lisbonës, aktin më të lartë kushtetues të BE-së.

Si duket, aksionet politike, diplomatike dhe ushtarake të Amerikës, të mbështetura fuqimisht nga Britania e Madhe, janë ata që e udhëheqin vallen e aksionit perëndimor në Ukrainë. Franca dhe Gjermania, si lidere të BE-së, janë më tepër të humbura në interesat dhe hesapet e veta nacionale – sesa e kanë dertin politikes së jashtme dhe Europës së bashkuar.

Kështu pat ndodhur edhe në vitet e ’90-ta, por kështu edhe vazhdon të ndodhë në Kosovë dhe gjetiu ne Ballkan. Asnjë proces i moderuar ose i faciliatuar ekskluzivisht nga partnerët europianë, pa mbështetje të fuqishme të SHBA-së, nuk ecë përpara.

Ish-ministrit të Punëve të Jashtme te SHBA-së, Henri Kisinxher, i atribuohet thënia “Nëse dua të flas me Europën, nuk e di se cilin numër të telefonit duhet ta kërkoj”. Gjysmë shekulli pas kësaj thënie, gjërat si duket nuk kanë ndryshuar shumë. Për çështje madhore globale, thirrjet çdoherë duhet t’i nisin në një numër që ka prefiks në Washington DC. Europa, si duket, akoma është në kërkim të numrit të saj!