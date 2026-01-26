BE-ja jep dritën jeshile për ndalimin e gazit rus, importet pritet të ndërpriten plotësisht deri në fund të 2027-ës
Shtetet anëtare të BE-së të hënën dhanë miratimin përfundimtar për planin e bllokut për të ndaluar plotësisht importet e gazit rus deri në fund të vitit 2027, duke lejuar që projektligji i debatuar gjerësisht të kalojë në ligj. Ky hap vjen pavarësisht kundërshtimit nga disa vende të BE-së që thonë se plani do të rezultojë në kosto më të larta të energjisë, si dhe një ndryshim të kohëve të fundit në qëndrimin ndaj Rusisë, ndër të tjera në bllok.
Një ndalim i plotë i importeve të gazit natyror të lëngshëm (LNG) nga Rusia do të pasohet nga një ndalim i furnizimeve të gazit rus përmes tubacioneve duke filluar nga 30 shtatori 2027, sipas një deklarate të Këshillit të BE-së.
Sipas rregullores së miratuar, anëtarët e BE-së duhet të verifikojnë origjinën e furnizimeve me gaz përpara se të autorizojnë importet. Mosrespektimi i kësaj rregulloreje mund të rezultojë në gjoba prej 2.5 milionë eurosh (2.96 milionë dollarë) për individët dhe 40 milionë euro për kompanitë, ose gjoba që arrijnë në 3.5% të xhiros vjetore totale botërore të një kompanie, ose deri në 300% të vlerës së parashikuar të transaksionit.
Ndalimi ishte hartuar për t’u miratuar nga një shumicë e përforcuar vendesh, duke i lejuar bllokut të kapërcente kundërshtimin nga Hungaria dhe Sllovakia, të cilat mbeten shumë të varura nga importet ruse të energjisë dhe thuhet se votuan kundër këtij veprimi. Në nëntor, Budapesti u zotua ta çonte çështjen në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.