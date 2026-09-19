BE-ja i kërkon SHBA-së të rishqyrtojë refuzimin e vizave për delegacionin palestinez
Bashkimi Evropian (BE) i ka bërë thirrje SHBA-së që të rishqyrtojë vendimin për t’u refuzuar vizat anëtarëve të delegacionit palestinez përpara sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, transmeton Anadolu.
Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS) tha se shpreh keqardhje për vendimin për të vazhduar refuzimin e vizave për të dytin vit radhazi.
“Duke marrë parasysh marrëveshjet ekzistuese me OKB-në lidhur me selinë e saj dhe detyrimet e SHBA-së si shtet pritës, i bëjmë thirrje SHBA-së që ta rishqyrtojnë këtë vendim”, tha zëdhënësi i EEAS-it për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së, Anouar El Anouni.
Deklarata vjen përpara sesionit të përvitshëm të nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, i cili është planifikuar të mbahet javën e ardhshme në New York.
Administrata amerikane për të dytin vit radhazi ka mbajtur në fuqi kufizimet e vizave ndaj zyrtarëve të lartë palestinezë, përfshirë presidentin palestinez, Mahmoud Abbas.
Më 17 shtator, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi me 152 vota pro dhe 3 kundër një rezolutë që i lejon presidentit Abbas t’i drejtohet sesionit të ardhshëm përmes një videolidhjeje, pasi SHBA-ja i refuzoi vizën.
Rezoluta u miratua përpara sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.