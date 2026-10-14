BE-ja i jep Ukrainës 3,2 miliardë dollarë për dronë, raketa dhe sisteme mbrojtëse ajrore
Komisioni Evropian disbursoi të mërkurën 2,86 miliardë euro (3.2 miliardë dollarë) për Ukrainën për financimin e dronëve, sistemeve të mbrojtjes ajrore, raketave dhe nevojave të tjera urgjente ushtarake mes sulmeve të vazhdueshme, transmeton Anadolu.
Financimi u sigurua në kuadër të komponentit të mbrojtjes të Kredisë Mbështetëse të BE-së prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, tha Komisioni Evropian në një deklaratë.
Paratë do të përdoren për të blerë dronë, sisteme mbrojtjeje ajrore, raketa, radarë, sisteme lufte elektronike dhe municione.
“Ndërsa Rusia qëndron në vijën e parë, ajo vazhdon të përshkallëzojë sulmet e saj ajrore – duke synuar mizorisht civilët dhe infrastrukturën ukrainase. Mbështetja e palëkundur e Evropës ka më shumë rëndësi se kurrë për të ndihmuar Ukrainën të mbrojë qiellin e saj dhe të shpëtojë jetë”, tha Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Paketa e kredisë prej 90 miliardë eurosh për vitet 2026-2027 përfshin 60 miliardë euro të destinuara për mbrojtje dhe 30 miliardë euro për ndihmë buxhetore.
Komisioni tha se 28,3 miliardë euro janë planifikuar për disbursim në vitin 2026 për të forcuar kapacitetin industrial të mbrojtjes të Ukrainës, me pagesa të mëtejshme që priten në javët në vijim në kuadër të komponentit të mbrojtjes.
Ai shtoi se Ukraina ka ende 29,64 miliardë euro në mbështetje financiare në dispozicion për pjesën e mbetur të vitit 2026.
Nga kjo shumë, 25,24 miliardë euro janë në dispozicion në kuadër të Kredisë Mbështetëse të Ukrainës, duke përfshirë 12,54 miliardë euro për kapacitetin industrial të mbrojtjes dhe 12,7 miliardë euro në mbështetje buxhetore.
Që nga viti 2022, BE-ja dhe shtetet e saj anëtare kanë ofruar 231,5 miliardë euro në mbështetje të përgjithshme për Ukrainën, duke përfshirë 3,8 miliardë euro të gjeneruara nga të ardhurat e aseteve ruse të imobilizuara, sipas komisionit.