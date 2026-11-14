BE-ja i bën thirrje Izraelit të rihapë pikat kufitare të Gazës dhe të lejojë dërgimin e papenguar të ndihmave humanitare
Bashkimi Evropian (BE) i ka bërë thirrje Izraelit të rihapë të gjitha pikat kufitare drejt Gazës dhe të lejojë dërgimin e menjëhershëm dhe të papenguar të ndihmave humanitare, duke paralajmëruar se përkeqësimi i kushteve të dimrit dhe sulmet e vazhdueshme ushtarake po e thellojnë krizën humanitare në enklavën palestineze, transmeton Anadolu.
BE-ja shprehu “shqetësim të thellë për krizën e vazhdueshme dhe shkatërruese humanitare në Gaza”, duke theksuar se përmbytjet e rënda dhe kushtet e dimrit i kanë përkeqësuar më tej kushtet e jetesës për një popullsi tashmë të rraskapitur.
Blloku gjithashtu dënoi sulmin e fundit ajror ndaj Spitalit Nasser, duke e cilësuar atë si “thellësisht shqetësues” dhe theksoi se e drejta ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, duhet të respektohet në çdo kohë.
“BE-ja thekson nevojën për respektimin e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, në çdo kohë”, thuhet në deklaratë, ku theksohet rëndësia e mbrojtjes së civilëve, infrastrukturës civile, personelit mjekësor dhe objekteve shëndetësore.
BE-ja i bëri thirrje Izraelit të sigurojë ndihmë humanitare të vazhdueshme dhe mbështetje për rimëkëmbjen e hershme “në shkallë të gjerë”, duke mundësuar njëkohësisht punën e OKB-së, agjencive të saj dhe organizatave humanitare, përfshirë organizatat joqeveritare.
Ajo gjithashtu i bëri thirrje Izraelit të përmbushë detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe asaj për të drejtat e njeriut, duke theksuar se ndihma duhet të përdoret vetëm për qëllime paqësore dhe të mos devijohet nga grupet e armatosura.
Në deklaratë theksohet se sulmet ushtarake kanë vazhduar edhe një vit pas shpalljes së armëpushimit, ndërsa kufizimet e qasjes kanë kontribuar në mungesën e furnizimeve thelbësore, përfshirë strehimin e përshtatshëm, ilaçet dhe pajisjet mjekësore.