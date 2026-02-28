BE-ja do të mbajë bisedime urgjente për Iranin
Bashkimi Evropian u bëri thirrje të shtunën të gjitha palëve që të tregojnë përmbajtje maksimale, të mbrojnë civilët dhe të respektojnë plotësisht të drejtën ndërkombëtare, pas sulmit të ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj Iranit, duke riafirmuar angazhimin e tij për sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Në një deklaratë të përbashkët të publikuar në X, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, thanë se situata në Iran është “jashtëzakonisht shqetësuese”, duke theksuar se BE-ja mbetet në kontakt të ngushtë me partnerët në të gjithë rajonin.
“Riafirmojmë angazhimin tonë të palëkundur për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal”, thanë ata, duke nënvizuar se garantimi i sigurisë bërthamore dhe parandalimi i veprimeve që mund të përshkallëzojnë më tej tensionet ose të minojnë regjimin global të mospërhapjes janë me “rëndësi kritike”.
Deklarata thekson se BE-ja ka miratuar sanksione të shumta si përgjigje të veprimeve të “regjimit vrasës” të Iranit dhe Gardës Revolucionare Islamike, ndërkohë që ka promovuar vazhdimisht përpjekje diplomatike për të adresuar programet bërthamore dhe balistike të Teheranit përmes një zgjidhjeje të negociuar.
Costa dhe von der Leyen nënvizuan gjithashtu se, në koordinim të ngushtë me shtetet anëtare të BE-së, do të ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që qytetarët e BE-së në rajon të kenë mbështetje të plotë.
“U bëjmë thirrje të gjitha palëve të tregojnë vetëpërmbajtje maksimale, të mbrojnë civilët dhe të respektojnë plotësisht të drejtën ndërkombëtare”, thuhet në deklaratë.
Më vonë të shtunën, von der Leyen njoftoi se do të thërrasë një mbledhje të posaçme të Kolegjit të Sigurisë së Komisionit Evropian të hënën, në përgjigje të situatës në zhvillim në Iran.
“Për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, është e një rëndësie thelbësore që të mos ketë përshkallëzim të mëtejshëm përmes sulmeve të pajustifikuara të Iranit ndaj partnerëve në rajon”, shkroi ajo në X.
Shefja e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, tha gjithashtu se ministrat e jashtëm të vendeve anëtare do të takohen përmes video-konferencës të dielën, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në rajon.
“Kam qenë në kontakt me partnerët tanë në vendet e Gjirit. Sulmet pa dallim të regjimit iranian ndaj fqinjëve të tij mbartin rrezikun e tërheqjes së rajonit në një luftë më të gjerë dhe ne i dënojmë ato”, shkroi ajo në X.
ShBA-ja dhe Izraeli ndërmorën një sulm të përbashkët ndaj Iranit herët të shtunën, duke pretenduar se synonte eliminimin e “kërcënimeve” të paraqitura nga “regjimi iranian”.
Video-konferenca të ndara u publikuan nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump, të cilat lanë të kuptohet edhe mbështetja për përpjekje për ndryshim qeverie në Teheran.
Irani i cilësoi sulmet si shkelje të sovranitetit dhe ndërmori sulme hakmarrëse.