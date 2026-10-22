BE-ja dhe Vietnami bien dakord të thellojnë bashkëpunimin në tregti dhe mineralet kritike

BE-ja dhe Vietnami bien dakord të thellojnë bashkëpunimin në tregti dhe mineralet kritike

Bashkimi Evropian (BE) dhe Vietnami ranë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fushat e tregtisë, investimeve dhe lëndëve të para kritike, gjatë vizitës së presidentit vietnamez To Lam në Bruksel, transmeton Anadolu.

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Lam u takua me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, për të diskutuar bashkëpunimin, sigurinë rajonale dhe sfidat globale.

Sipas një deklarate të përbashkët, ata bënë thirrje për “zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë BE-Vietnam dhe ratifikimin e shpejtë të Marrëveshjes për Mbrojtjen e Investimeve”.

Liderët ranë dakord gjithashtu të “punojnë drejt zhvillimit të bashkëpunimit për lëndët e para kritike” dhe të thellojnë lidhjet në fushat e teknologjisë, inovacionit, arsimit, infrastrukturës strategjike dhe tranzicionit të gjelbër.

Ata mirëpritën hovin e ri në marrëdhëniet mes palëve pas ngritjes së tyre në nivelin e Partneritetit Gjithëpërfshirës Strategjik në janar, duke riafirmuar planet për të avancuar investimet përmes nismës “Global Gateway” dhe Partneritetit për Tranzicion të Drejtë Energjetik.

Mbi fushën e mbrojtjes, deklarata theksoi “potencialin për bashkëpunim në mbrojtje dhe siguri, në përputhje me ligjet, përparësitë dhe politikat përkatëse të palëve”.

Bashkëpunimi ekzistues përfshin sigurinë detare, sigurinë kibernetike, menaxhimin e krizave dhe ngritjen e kapaciteteve.

Liderët riafirmuan angazhimin e tyre për “promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë përmes dialogut dypalësh të posaçëm”.

Ata theksuan gjithashtu “rëndësinë e multilateralizmit efektiv dhe të një rendi ndërkombëtar të bazuar në rregulla”.

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