BE-ja dënon glorifikimin e kriminelit të luftës “Kasapin e Bosnjës”, Ratko Mlladiq
Bashkimi Evropian dënoi sot atë që e quajti “glorifikim” i kriminelit të luftës të dënuar më vonë Ratko Mlladiq, duke thënë se çdo glorifikim i kriminelëve të luftës “nuk ka vend në BE”, transmeton Anadolu.
Mlladiq, i njohur si “Kasapi i Bosnjës”, u shpall fajtor nga Gjykata e OKB-së për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë rolin e tij në gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995. Ai vdiq më 27 gusht ndërsa vuante dënimin e tij në burg në Hagë.
“Çdo glorifikim i kriminelëve të luftës, mohimi i gjenocidit dhe revizionizmi bien ndesh me vlerat më themelore evropiane dhe nuk kanë vend në BE ose në vendet kandidate të BE-së”, tha një zëdhënës i bllokut në një deklaratë.
Duke kujtuar se Mlladiq ishte një kriminel lufte i dënuar që kreu krime lufte, gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, zëdhënësi tha se BE-ja po qëndron në solidaritet me të gjitha viktimat, të mbijetuarit dhe familjet e tyre që vuajtën nga krimet e luftës në vendet e ish-Jugosllavisë.
Deklarata erdhi pasi trupi i Mlladiqit u transportua me aeroplan nga Haga në Beograd, ku u prit me një roje nderi, disa ditë para varrimit të tij të planifikuar.
Më parë, shefja e zgjerimit të BE-së, Marta Kos anuloi vizitën e saj në Serbi për shkak të “glorifikimit” të bërë pas vdekjes së kriminelit të luftës, Mlladiq.
Serbia ka qenë vend kandidat për në BE që nga viti 2012 dhe është angazhuar në negociata pranimi me bllokun që nga viti 2014.
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ofroi të organizonte varrimin e tij në Serbi.