BE-ja bie dakord të ndalojë importet e gazit rus deri në vitin 2027
Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian ranë dakord të mërkurën për një marrëveshje të përkohshme për të hequr gradualisht importet e gazit natyror rus deri në vitin 2027, transmeton Anadolu.
“Rregullorja prezanton një ndalim të detyrueshëm ligjërisht, hap pas hapi, si për gazin natyror të lëngshëm (LNG) ashtu edhe për importet e gazit të tubacioneve nga Rusia, me një ndalim të plotë nga fundi i vitit 2026 dhe vjeshta e vitit 2027”, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Këshilli.
Marrëveshja e përkohshme synon të arrijë një treg energjie të BE-së “elastik dhe të pavarur”.
“Bashkligjëdhënësit konfirmuan se importet e gazit të tubacioneve ruse dhe LNG do të ndalohen gjashtë javë pas hyrjes në fuqi të rregullores, duke ruajtur një periudhë tranzicioni për kontratat ekzistuese”, thuhet në deklaratë.
Rregullorja kërkon që të gjitha shtetet anëtare të paraqesin plane kombëtare diversifikimi që detajojnë se si do të diversifikojnë furnizimet me gaz dhe cilat sfida presin, me qëllim që të përfundojnë të gjitha importet e gazit rus brenda afateve.
“Në të njëjtën kohë, marrëveshja forcon mbikëqyrjen e Komisionit duke kërkuar që shtetet anëtare të njoftojnë Komisionin brenda një muaji nga hyrja në fuqi e rregullores, pavarësisht nëse kanë kontrata furnizimi me gaz rus apo ndalime ligjore kombëtare në fuqi”, theksohet më tej.
Këshilli dhe parlamenti e mbajtën “klauzolën e pezullimit”, e cila lejon që rregullorja të ndërpritet përkohësisht nëse ngjarje të papritura kërcënojnë furnizimin me energji të një ose më shumë shteteve anëtare.
Rregullat për kohën kur komisioni mund ta heqë ndalimin e importit janë shtrënguar, duke e kufizuar atë në raste rreptësisht të nevojshme, situata kur një shtet anëtar ka shpallur emergjencë dhe vetëm për një periudhë të shkurtër dhe për kontrata furnizimi afatshkurtra.
Marrëveshja e përkohshme pret miratimin nga Këshilli dhe Parlamenti përpara se të miratohet zyrtarisht.