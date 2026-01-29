BE-ja bie dakord për ta shpallur Gardën Revolucionare të Iranit si “organizatë terroriste”

Shtetet anëtare të BE-së kanë arritur një marrëveshje politike për ta shpallur Korpusin e Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) si “organizatë terroriste”, tha sot shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas, transmeton Anadolu.

“Shtypja nuk mund të mbetet pa përgjigje. Ministrat e Jashtëm të BE-së sapo morën hapin vendimtar duke shpallur Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste”, shkroi Kaja Kallas në platformën sociale amerikane X.

Deklarata e Kallasit erdhi në kohën kur ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-së po zhvillonin bisedime në Bruksel.

Edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e përshëndeti marrëveshjen politike, duke e quajtur atë “të vonuar prej kohësh”.

“Terrorist është vërtet emërtimi i duhur për një regjim që i shtyp protestat e popullit të vet me gjak”, shkroi ajo në X, duke shtuar se Evropa qëndron përkrah popullit të Iranit “në luftën e tyre të guximshme për liri”.

