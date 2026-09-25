BE i kërkon Mbretërisë së Bashkuar të rrisë tarifat ndaj makinave kineze
Bashkimi Evropian (BE) i ka kërkuar Mbretërisë së Bashkuar të rrisë tarifat ndaj makinave të prodhuara në Kinë dhe t’i përafrojë politikat e saj tregtare me ato të bllokut evropian, ndërsa Londra po përpiqet të parandalojë që kufizimet e reja “Made in Europe” të ndikojnë në eksportet britanike, transmeton Anadolu.
duke cituar dy persona të njohur me diskutimet, Financial Times raportoi se rekomandimi i Brukselit vjen pas disa javësh lobimi nga zyrtarët britanikë, të cilët kanë kërkuar që produktet britanike të trajtohen njësoj si mallrat e vendeve anëtare të BE-së.
“Një bashkim doganor do të zgjidhte shumicën e problemeve të ‘Made in Europe’, si dhe çështjen e dallimeve në tarifa, të cilat ngrenë shqetësimin se kinezët mund t’i shmangin tarifat tona duke i transportuar mallrat përmes Mbretërisë së Bashkuar”, tha një zyrtar i BE-së.
Sipas propozimit “Made in Europe”, Akti i Përshpejtuesit Industrial të Komisionit Evropian do t’u jepte produkteve të prodhuara në Evropë, përfshirë automjetet, çelikun dhe teknologjitë e gjelbra, trajtim preferencial në kontratat publike.
Megjithatë, kryeministri britanik, Andy Burnham, ka thënë më parë se do t’u përmbahet vijave të kuqe të përcaktuara nga Partia Laburiste në zgjedhjet e fundit, duke përjashtuar anëtarësimin në një bashkim doganor ose në tregun e vetëm.
“Ekziston një ironi e hidhur në mënyrën se si kanë evoluar shqetësimet evropiane për Britaninë: nga frika për një ‘Singapor në Thames’ te frika për një ‘Turqi përtej Kanalit’ ”, tha një zyrtar i dytë i BE-së.
“Shqetësimi sot nuk është më një Britani tepër konkurruese dhe e globalizuar në pragun e Evropës, por një Britani që mund të bëhet një portë e pasme për hyrjen e mallrave kineze në tregun evropian”, shtoi zyrtari.
Sipas raportit, një zyrtar i lartë britanik pranoi sfidën politike me të cilën përballet qeveria, duke thënë: “Është e vështirë të argumentojmë se duam të jemi brenda ‘Evropës së fortifikuar’ kur pala tjetër mund të tregojë politikat tarifore që, me sa duket, po dobësojnë muret në rritje të kësaj fortese”.