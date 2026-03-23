BE i bën thirrje Hungarisë të sqarojë raportet “shqetësuese” për rrjedhjet e informacionit tek Rusia
MARKETING
Komisioni Evropian i ka bërë thirrje Hungarisë të sqarojë raportet “shqetësuese” që pretendojnë se ministri i Jashtëm hungarez Péter Szijjártó, ndante rregullisht informacione të ndjeshme nga takimet e Bashkimit Evropian me homologun e tij rus, Sergei Lavrov.
MARKETING
Gazeta Washington Post raportoi gjatë fundjavës se Szijjártó ishte rregullisht në kontakt me Lavrovin gjatë takimeve të BE-së në Bruksel, duke komunikuar me të gjatë pushimeve.
Akuzat janë shpërthyese pasi vendet anëtare të BE-së janë të detyruara nga parimi i bashkëpunimit të sinqertë dhe përmbajtja e takimeve kuptohet të jetë konfidenciale.
Qeveria hungareze i mohoi akuzat, duke i quajtur lajme të rreme, transmeton Telegrafi.
“Raportet në lidhje me ministrin e Jashtëm hungarez që dyshohet se i zbuloi homologut të tij rus diskutimet me dyer të mbyllura në nivel ministror në Këshill janë shumë shqetësuese”, u tha gazetarëve të hënën një zëdhënës i Komisionit Evropian.
“Një marrëdhënie besimi midis shteteve anëtare dhe midis tyre dhe institucioneve është themelore për punën e BE-së. Ne presim që qeveria hungareze të japë sqarime.”
Raportet dolën ndërsa tensionet politike rriten përpara zgjedhjeve parlamentare të Hungarisë. Partia Fidesz e kryeministrit Viktor Orbán përballet me një sfidë të fortë nga Partia Tisza e liderit të opozitës Péter Magyar, e cila kryeson në sondazhet e opinionit.
Qeveria e Orbán është një nga të paktat në Evropë që mban lidhje të rregullta me Kremlinin. Hungaria gjithashtu vazhdon të importojë vëllime të mëdha të lëndëve djegëse fosile nga Rusia, pavarësisht thirrjeve të BE-së për të zvogëluar varësinë energjetike nga Moska.
Szijjártó ka vizituar Moskën 16 herë që kur Rusia nisi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Më e fundit ndodhi më 4 mars, kur ai u takua me Presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin.
Kryeministri polak Donald Tusk ishte ndër të parët që dënoi zbulimet.
“Lajmi se njerëzit e Orbán informojnë Moskën për takimet e Këshillit të BE-së në çdo detaj nuk duhet të vijë si surprizë për askënd”, shkroi ai në mediat sociale të dielën. “Ne kemi pasur dyshimet tona për këtë për një kohë të gjatë.”
Komisioni nuk pranoi të thoshte nëse Hungaria përjashtohet nga shpërndarja e dokumenteve të ndjeshme. Këshilli i BE-së, i cili organizon takime ministrore, tha se po vlerëson nëse Szijjártó ka shkelur ndonjë rregull.
Një burim nga Këshilli i tha Euronews se ndan shqetësimet e Komisionit në lidhje me rrjedhjet e supozuara të informacionit.
Burime si në Këshill ashtu edhe në Komision i thanë Euronews se çështja pasqyron një ndarje më të gjerë të besimit dhe nevojën për bashkëpunim të sinqertë me Budapestin.
Zbulimet vijnë disa ditë pasi Orbán, të enjten, mbajti veton e tij mbi paketën e kredisë prej 90 miliardë eurosh të BE-së për Ukrainën – një vendim që u dënua nga shumica e shteteve anëtare, duke pasur parasysh se ai tashmë e kishte miratuar masën e financimit në samitin e BE-së në dhjetor.
Lideri i opozitës hungareze, Péter Magyar, tha se nëse Partia e tij Tisza zgjidhet në pushtet, do ta hetojë çështjen.
“Bazuar në informacionin aktual, Péter Szijjártó duket se po bashkëpunon me Rusinë, duke tradhtuar kështu interesat hungareze dhe evropiane”, tha Magyar.
“Nëse konfirmohet, kjo do të përbënte tradhti, e cila mund të çojë në një burgim të përjetshëm”, shtoi ai.