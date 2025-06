BE e gatshme për marrëveshje tregtare me Trump, Ursula Von der Leyen: Të gjitha opsionet janë në tryezë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen , ka thënë se BE është gati për një marrëveshje tregtare me Donald Trump, por paralajmëroi që të gjitha opsionet mbeten në “tryezë”.

Von der Leyen tha se po analizonte dokumentin e fundit negociues të SHBA-së të marrë të enjten.

“Mesazhi ynë sot është i qartë, ne jemi gati për një marrëveshje. Në të njëjtën kohë, ne po përgatitemi për mundësinë që të mos arrihet një marrëveshje e kënaqshme… dhe ne do të mbrojmë interesin evropian sipas nevojës. Shkurt, të gjitha opsionet mbeten në tryezë”, u tha ajo gazetarëve, pasi informoi udhëheqësit e BE-së në një samit në Bruksel.

Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa prej 50% për të gjitha mallrat e BE-së nga 9 korriku, nëse të dyja palët nuk arrijnë një marrëveshje. Shumica e mallrave të BE-së tashmë përballen me një tarifë prej 10%, me taksa prej 25% për makinat dhe pjesët e makinave dhe 50% për çelikun dhe aluminin.

Von der Leyen gjithashtu foli për një “fillim të ridizajnimit” të Organizatës Botërore të Tregtisë mes shqetësimeve se sistemi global tregtar po minohet nga luftërat tregtare dhe marrëveshjet dypalëshe. Ajo tha se blloku CPTPP i Azi-Paqësorit, i cili përfshin edhe Mbretërinë e Bashkuar , ishte i interesuar për “bashkëpunim të strukturuar” me BE-në, e cila dëshironte të njëjtën gjë.

Mund ta mendojmë këtë si një fillim të ridizajnimit të OBT-së… për t’i treguar botës se tregtia e lirë me një numër të madh vendesh është e mundur mbi një bazë të bazuar në rregulla”, tha ajo.

Ndërsa afati i fundit i Trumpit po afron, po lindin mosmarrëveshje midis Gjermanisë dhe Francës se si duhet të trajtohen bisedimet me SHBA-në.

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, tha se një marrëveshje tregtare e shpejtë dhe e thjeshtë ishte më e mirë sesa “e ngadaltë dhe e ndërlikuar”. Presidenti francez, Emmanuel Macron, argumentoi se pranimi i një marrëdhënieje tregtare të pabarabartë do të dëmtonte konkurrueshmërinë afatgjatë të Evropës.

“Nëse pranojmë 10%, sa do të zgjasë?”, duke sugjeruar se Trump mund të nisë një front të ri në luftën tregtare, ose se kjo mund të ndikojë në negociatat me partnerë të tjerë tregtarë. Shumë shtete anëtare e kuptojnë se kjo nuk është vetëm një lojë. Ndoshta do të ndikojë në mënyrën se si India na afrohet, ose Kinën”, tha ai

SHBA-të kanë treguar pak interes të dukshëm për ofertën e BE-së për një zonë të tregtisë së lirë “zero për zero” për mallrat industriale , ndërsa vazhdojnë të sulmojnë rregulloren teknologjike të bllokut dhe rregullat e TVSH-së. Më herët këtë javë, von der Leyen përsëriti se ndryshimet në Aktin e Tregjeve Dixhitale të BE-së – rregulloret që prekin kompanitë amerikane të teknologjisë ishin jashtë diskutimit.

“Sigurisht që diskutojmë linjat tarifore, diskutojmë barrierat jo-tarifore si standardet dhe normat por aty ku preket procesi sovran i vendimmarrjes në Bashkimin Evropian dhe shtetet e tij anëtare, kjo është shumë larg”, tha Von der Leyen

BE-ja ka pezulluar taksat mbi 21 miliardë euro mallra amerikane deri në mesin e korrikut për të lejuar më shumë kohë për negociata./ The Guardian

