BE dhe SHBA shumë pranë arritjes së marrëveshjes për tarifat, mungon vetëm aprovimi i Trump

Një marrëveshje e rëndësishme tregtare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara mund të finalizohet brenda kësaj fundjave, sipas një raporti të publikuar nga Reuters.

Burime të afërta me negociatat thonë se “marrëveshja tani është në thelb në duart e Donald Trump”, duke nënkuptuar se vendimi përfundimtar varet nga ish-presidenti amerikan, që aktualisht mban një rol vendimtar në drejtimin e axhendës tregtare të SHBA.

Sipas të dhënave paraprake, marrëveshja pritet të përfshijë një tarifë bazë prej 15% për të gjitha produktet që hyjnë në SHBA nga vendet e Bashkimit Evropian, si dhe një tarifë të mundshme prej 50% për çelikun dhe aluminin evropian – sektorë që prej kohësh kanë qenë burim tensionesh ndërmjet dy blloqeve ekonomike.

Kjo nismë synon të vendosë një ekuilibër të ri në marrëdhëniet tregtare transatlantike, të cilat janë përballur me sfida të njëpasnjëshme në vitet e fundit, përfshirë edhe vendosjen e tarifave të ashpra nga administrata Trump ndaj BE-së në vitin 2018, të cilat u pasuan nga kundërmasa evropiane.

Mbetet për t’u parë nëse Trump do ta miratojë marrëveshjen në formën aktuale, apo do të kërkojë ndryshime shtesë që mund të vonojnë ose të komplikojnë përmbylljen e saj. Në çdo rast, një marrëveshje potenciale do të kishte ndikim të madh në zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit, sektorin industrial dhe eksportuesit evropianë që kërkojnë akses më të favorshëm në tregun amerikan.

