BE dhe Gjermania arrijnë marrëveshjen për motorët me djegie, do të lejohet shitja e makinave edhe pas vitit 2035

Është arritur marrëveshja mes Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë për motorët me djegie, duke lejuar regjistrimin e automjeteve të reja me motorë të tillë edhe pas vitit 2035. Lajmi është bërë i ditur nga nënkryetari i Komisionit të BE-së, Frans Timmermans, ku përmes një postimi në Twitter ka shkruar se “Kemi arritur në një marrëveshje me Gjermaninë për përdorimin e ardhshëm të e-karburanteve në makina”. BE ka propozuar se që prej vitit 2035, të ndalohet shitja e makinave të reja me motorë me djegie. Gjermania kishte kërkuar një përjashtim për makinat që djegin e-karburantet, duke argumentuar se ato janë neutrale ndaj karbonit kur prodhohen duke përdorur energji të rinovueshme dhe karbon të kapur nga ajri, në mënyrë që ato të mos derdhnin emetime të mëtejshme që ndryshojnë klimën në atmosferë.