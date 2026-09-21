BE dërgon ekspertë në Kongo, nis prova klinike për vaksinën kundër Ebolës
BE-ja po forcon reagimin ndaj shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, ndërsa dy epidemiologë evropianë po dërgohen në epiqendrën e epidemisë.
Paralelisht, në Ituri kanë nisur provat klinike për të testuar nëse vaksina Ervebo mund të ofrojë mbrojtje edhe ndaj llojit të virusit që po shkakton shpërthimin aktual.
Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ECDC, ka dërguar dy ekspertë në zonën më të prekur, me qëllim forcimin e monitorimit dhe koordinimit të reagimit ndaj epidemisë.
Drejtoresha e ECDC-së, Pamela Rendi-Wagner, tha se ekspertët do të ndihmojnë në mbikëqyrjen e situatës dhe në përpjekjet për të frenuar përhapjen e virusit, transmeton Telegrafi.
ECDC ka ofruar mbështetje që prej fillimit të shpërthimit aktual, ndërsa ekspertët e saj janë angazhuar që nga maji në mbështetje të Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.
Në qershor, ECDC udhëhoqi gjithashtu një vlerësim të kontrolleve shëndetësore në dalje në aeroportet e Kongos dhe Ugandës, ndërsa ekspertë të tjerë janë dërguar edhe në Sudanin e Jugut.
Të dhënat më të fundit të autoriteteve shëndetësore tregojnë më shumë se 7,600 raste të konfirmuara me infeksion dhe mbi 3,670 viktima.
Pothuajse 80 për qind e rasteve janë regjistruar në provincën Ituri, e cila është kthyer në epiqendrën e shpërthimit.
“Shpërthimi tashmë u ka kushtuar jetën shumë njerëzve”, tha Rendi-Wagner.
Megjithatë, ECDC vlerëson se rreziku për popullsinë evropiane mbetet shumë i ulët.
Virusi i Ebolës transmetohet nga një person te tjetri përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun, sekrecionet, organet ose lëngjet e tjera trupore të personit të infektuar. Mund të transmetohet gjithashtu përmes kontaktit me rroba ose materiale të tjera të kontaminuara.
ECDC paralajmëron se raste të izoluara mund të importohen në Bashkimin Evropian, por vlerëson se edhe në një skenar pesimist, ku numri i rasteve vazhdon të rritet, importimet e shumta dhe të pavarura të virusit në BE mbeten të pamundura.
Në të njëjtën kohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi nisjen e një programi kërkimor me vaksinën Ervebo, e cila aktualisht është vaksina e vetme e licencuar kundër Ebolës.
Programi ka nisur në Ituri dhe përfshin punonjës shëndetësorë dhe persona të tjerë që ndodhen në vijën e parë dhe kanë rrezik më të lartë ekspozimi ndaj virusit.
Në kuadër të studimit janë vënë në dispozicion 20 mijë doza të vaksinës, me synimin për të përcaktuar nëse ajo mund të ofrojë mbrojtje kundër virusit Ebola Bundibugyo, i cili po shkakton shpërthimin aktual.
Ky virus është veçanërisht problematik pasi aktualisht nuk ka vaksinë apo trajtim të licencuar specifik për të.
Në total, 70 mijë doza të Ervebo janë vënë në dispozicion të autoriteteve kongoleze për reagimin ndaj shpërthimit dhe aktivitetet kërkimore.
Ervebo është treguar më herët “shumë efektive” kundër virusit Ebola Zaire, por ende nuk dihet nëse ajo mund të sigurojë mbrojtje të rëndësishme edhe ndaj sëmundjes së shkaktuar nga Ebola Bundibugyo.
Prandaj, rezultatet e provave në terren pritet të jenë të rëndësishme për të përcaktuar nëse një vaksinë ekzistuese mund të përdoret si mbrojtje ndaj këtij lloji të virusit, ndërsa autoritetet ndërkombëtare vazhdojnë përpjekjet për të frenuar shpërthimin në Kongo.