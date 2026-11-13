BE cakton pesë vendet që do negociojnë për Ukrainën
Pesë vende evropiane, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Mbretërinë e Bashkuar, do të përfaqësojnë Bashkimin Evropian në raundet e ardhshme të negociatave për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Lajmi është bërë i ditur nga një zyrtar evropian për agjencinë AFP, i cili konfirmoi se grupi do të përbëhet nga Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Polonia dhe Italia. Në këtë proces do të marrin pjesë gjithashtu përfaqësues të Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian.
Sipas zyrtarit, përbërja e grupit është miratuar nga krerët e shteteve dhe qeverive të 27 vendeve anëtare të BE-së gjatë samitit në Dublin.
Ndërkohë, Berlini po përgatitet të presë më 19 nëntor një samit të “Koalicionit të të Vullnetshmëve” për Ukrainën, me pjesëmarrjen e liderëve evropianë.
Nën sloganin “Të bashkuar për paqen në Ukrainë dhe sigurinë evropiane”, kancelari gjerman Friedrich Merz, së bashku me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin britanik Andy Burnham, kanë ftuar anëtarët e koalicionit në takimin që do të zhvillohet të enjten në kryeqytetin gjerman.
Sipas deklaratës së Kancelarisë Gjermane, diskutimet do të përqendrohen në koordinimin e përpjekjeve diplomatike, garancitë e sigurisë për Ukrainën pas përfundimit të luftës dhe vazhdimin e mbështetjes për Kievin.
Gjermania ka theksuar se do të vijojë të mbajë përgjegjësitë e saj si një prej mbështetësve kryesorë të Ukrainës.
“Mbështetja jonë është në interesin gjerman dhe evropian, sepse rezultati i kësaj lufte do të formësojë sigurinë e Evropës në planin afatgjatë”, thuhet në deklaratën e kancelarisë.
Aty theksohet gjithashtu se objektivi i përbashkët i “Koalicionit të të Vullnetshmëve” mbetet arritja e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën.