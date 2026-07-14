BDI: Vota për Ivan Stoilkoviqin sot është përgjegjësi politike dhe legjitimim i “Botës serbe”
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka dënuar ashpër deklaratën e një ministreje të Qeverisë së Serbisë, e cila, sipas partisë, është shprehur publikisht se ish-presidenti serb Sllobodan Millosheviq është dashur ta përfundonte spastrimin etnik ndaj shqiptarëve.
Nga BDI vlerësojnë se një deklaratë e tillë nuk përfaqëson thjesht një qëndrim individual, por, siç thonë, është shprehje e një ideologjie të rrezikshme që vazhdon të glorifikojë politikat që sollën luftëra, gjenocid dhe krime kundër njerëzimit në Ballkan.
Partia e lidh këtë zhvillim me votimin e fundit në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ku Ivan Stoilkoviq u zgjodh ministër edhe me votat e deputetëve të koalicionit VLEN.
Sipas BDI-së, Stoilkoviq është një politikan i njohur për qëndrimet e tij proserbe, proruse dhe antishqiptare, duke pretenduar se ai prej vitesh promovon politikat e presidentit serb Aleksandar Vuçiq dhe narrativën e të ashtuquajturës “Botë Serbe”.
“Nuk është rastësi që ata ndajnë të njëjtën platformë ideologjike, të njëjtat narrativa dhe të njëjtët sponsorë politikë. Prandaj, VLEN nuk mund të pretendojë se nuk e dinte kë po votonte. Me votën e tyre, ata i dhanë legjitimitet institucional një eksponenti të politikës së ‘Botës Serbe’ brenda Qeverisë së Maqedonisë së Veriut”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Partia rikujton gjithashtu se Raporti i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut ka evidentuar rrezikun nga ndikimi i “Botës Serbe”, si dhe nga ndikimi rus dhe kinez në rajon. Sipas BDI-së, në vend që këto paralajmërime të merren seriozisht, shumica qeverisëse ka zgjedhur të fuqizojë, siç shprehet, një nga promotorët më të zëshëm të këtyre politikave.
Në fund të reagimit, BDI dënon çdo deklaratë që, sipas saj, justifikon ose promovon spastrimin etnik dhe kërkon distancim të qartë nga çdo ideologji që rehabiliton regjimin e Millosheviqit.
Po ashtu, partia i bën thirrje VLEN-it të sqarojë para qytetarëve shqiptarë arsyet e mbështetjes së Ivan Stoilkoviqit për postin e ministrit, duke vlerësuar se shqiptarët kanë nevojë për përfaqësues që mbrojnë dinjitetin, historinë dhe orientimin euroatlantik të vendit.
Shënim redaktorial: Për të ruajtur standardet e raportimit të balancuar, nëse ky lajm publikohet, është e rekomandueshme të përfshihet edhe qëndrimi i VLEN-it ose i Ivan Stoilkoviqit lidhur me akuzat e ngritura nga BDI.