BDI: VLEN nuk iu përgjigj argumenteve juridike të Ali Ahmetit, por relativizon statusin zyrtar të gjuhës shqipe
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka reaguar ndaj kumtesës së koalicionit VLEN, e cila erdhi pas letrës së hapur të kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti, drejtuar ministrit Jeton Shasivari lidhur me zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.
Nga BDI vlerësojnë se reagimi i VLEN-it nuk përmban asnjë përgjigje konkrete ndaj argumenteve juridike dhe fakteve të paraqitura nga Ahmeti, duke e cilësuar atë si një reagim politik pa përmbajtje ligjore.
“Asnjë kundërshtim konkret, asnjë dispozitë ligjore dhe asnjë argument që do të rrëzonte qëndrimet e tij. Përkundrazi, kemi të bëjmë me një reagim politik pa përmbajtje juridike, që duket se është përgatitur në qendrën e VMRO-DPMNE-së”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Sipas kësaj partie, përfaqësuesit e VLEN-it, para se të bëheshin pjesë e pushtetit, deklaronin se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe madje pretendonin se pikërisht ata kishin kontribuar në këtë status. Megjithatë, BDI pretendon se qëndrimet e tyre aktuale janë në kundërshtim me deklaratat e mëparshme.
“Për shkak të pafuqisë së tyre politike dhe mungesës së vullnetit për ta zbatuar ligjin, kanë përfunduar duke mbajtur qëndrime që përputhen me narrativat e kundërshtarëve më të mëdhenj të të drejtave gjuhësore të shqiptarëve”, theksojnë nga BDI.
Në reagim, BDI veçon edhe heshtjen e VLEN-it lidhur me konstatimet e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve, të cilat, sipas tyre, janë në përputhje me argumentet e paraqitura nga Ali Ahmeti.
BDI këmbëngul se Ligji për Përdorimin e Gjuhëve është i qartë dhe duhet të zbatohet në të gjitha fushat që mbulon, përfshirë edhe provimet profesionale shtetërore.
“Deklaratat e Ali Ahmetit përputhen me përmbajtjen e ligjit dhe gjendjen juridike ekzistuese, ndërsa qëndrimet e VLEN-it janë kontradiktore: dje shqipja ishte zyrtare, sot, kur duhet të dëshmojnë përgjegjësi dhe ta zbatojnë ligjin, përpiqen ta relativizojnë statusin e saj”, thuhet në reagimin e BDI-së.