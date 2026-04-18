BDI: VLEN-i nuk përfaqëson shqiptarët në debatin për Ligjin e Gjuhëve
Bashkimi Demokratik për Integrim, ka reaguar lidhur me përdorimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, ku sipas tyre sot nuk po testohen studentët në provim jurisprudence, sot po testohet VLEN-i, e cila po hesht kur po preket gjuha shqipe.
Reagimi i plotë i BDI-së:
Pasi studentët e drejtësisë i demaskuan me protestë, pasi opinioni publik e pa pafuqinë e tyre në qeveri, tani kanë dalë me një mashtrim të ri: po mundohen ta hedhin fajin te e kaluara, vetëm që të fshehin dorëzimin e tyre në të tashmen.
Le ta sqarojmë prerë:
Në atë ligj nuk ekziston fare dispozitë për gjuhën.
As ndalim për shqipen.
As rregullim për maqedonishten.
Asnjë klauzolë gjuhësore.
Pra, po gënjejnë me vetëdije.
Për më tepër, Ligji për Përdorimin e Gjuhëve e ka rregulluar qartë këtë çështje. Neni 23, alineja 5, përcakton se nëse ligjet tjera nuk harmonizohen brenda afatit ligjor, mbizotërojnë dispozitat e këtij ligji.
Kjo do të thotë se baza juridike ekziston, e drejta ekziston, obligimi ekziston.
Ajo që nuk ekziston është dinjiteti politik i VLEN-it.
Në vend që të kërkojnë zbatim të ligjit, ata kërkojnë justifikime.
Në vend që të mbrojnë studentët shqiptarë, ata mbrojnë Ministrinë që ua mohon të drejtën.
Në vend që të përballen me padrejtësinë, ata sulmojnë ata që e ngritën zërin.
Kjo është fytyra reale e tyre: dekor shqiptar në qeveri, funksion kundër interesit shqiptar.
Sot nuk po testohen studentët në provim jurisprudence. Sot po testohet VLEN-i. Dhe ranë.
Ranë në provimin e dinjitetit.
Ranë në provimin e përfaqësimit.
Ranë në provimin e gjuhës shqipe.
Ata që sot heshtin kur preket gjuha shqipe, nesër do të heshtin për çdo të drejtë tjetër.