BDI: Vendkalimi i përbashkët kufitar me Shqipërinë në Qafë Thanë, nismë historike që na bën bashkë në rrugën e qëllimeve për jetë më cilësore

Bashkimi Demokratik për Integrim e cilëson si hap historik lëshimin në përdorim të vendkalimit të përbashkët kufitar me Republikën e Shqipërisë në Qafë Thanë me një pikë të vetme kontrolli (One Stop Shop).

Ky model funksionimi është reflektim i një qasje progresive nga të dyja shtetet për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërfqinjësore përmes thjeshtësimit të procedurave burokratike dhe lehtësimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave.

Sistemi i këtillë i realizimit të kontrollit kufitar është edhe një premtim i realizuar nga programi ynë për të eleminuar kolonat e gjata, për të përforcuar bashkëpunimin e ndërsjelltë ekonomik dhe në sferën e

turizmit. Ky projekt bashkë me projektin më të madh infrastrukturor në historinë e vendit, Korridorin 8 do të ketë impakt të jashtëzakonshëm në përmirësimin e kapaciteteve operative të kompanive dhe në përgjithësi do të ndikojë dukshëm në zhvillimin ekonomik të vendeve tona. Mirëqenia e përbashkët është e mundur vetëm kur ia lehtësojmë njëri – tjetrit, kur mendojmë dhe veprojmë bashkë pa barriera në rrugën e zhvillimit të përbashkët.

Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e koalicionit qeverisës mbetet e përkushtuar për implementimin e këtij modeli bashkëkohor edhe në të gjitha vendkalimet tjera kufitare me fqinjtë tanë.

Na duhet bashkim në rrugën e tejkalimit të sfidave dhe përmbushjes së qëllimeve për jetë më cilësore.

