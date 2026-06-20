BDI: Tetova e shqiptarëve nuk do të bëhet sërish Tetova e Marshall Titos!
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit që lidhen me ndryshimin e emrave të rrugëve, shesheve dhe urave në Tetovë, duke akuzuar koalicionin VLEN se po lejon rikthimin e simbolikës së ish-Jugosllavisë në qytet.
Në reagimin e saj, BDI vlerëson se arsyetimet e dhëna për këtë çështje janë “banale” dhe se ato flasin më shumë se deklaratat publike të përfaqësuesve të VLEN-it. Partia thekson se Tetova ka historinë, identitetin dhe figurat e saj dhe nuk meriton, sipas tyre, të kthehet pas në kohë përmes rikthimit të emërtimeve që qytetarët i kanë lënë pas prej vitesh.
BDI gjithashtu ngre një sërë pyetjesh publike drejtuar kryetarit të Komunës së Tetovës, Bilall Kasami. Partia kërkon sqarime nëse komuna është kontaktuar nga Gjykata Kushtetuese lidhur me lëndën në fjalë, cili ka qenë qëndrimi i saj gjatë procedurës dhe nëse ka pasur komunikim zyrtar ose jozyrtar me institucionin.
Po ashtu, BDI kërkon transparencë edhe për rolin e përfaqësuesve të VLEN-it në Qeveri dhe qëndrimin që ekzekutivi ka mbajtur para Gjykatës Kushtetuese në lidhje me emërtimet e miratuara në vitin 2007.
“Qytetarët meritojnë transparencë të plotë. Shqiptarët kanë të drejtë të dinë se kush heshti, kush u pajtua dhe kush kontribuoi që të vihet në shënjestër identiteti i Tetovës”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Nga partia opozitare theksojnë se qytetarët nuk duhet të nënvlerësohen dhe se, sipas tyre, arritjet e shqiptarëve nuk duhet të cenohen në heshtje.
Deri në publikimin e këtij lajmi, nuk ka pasur reagim nga Komuna e Tetovës apo nga përfaqësues të VLEN-it lidhur me akuzat dhe pyetjet e ngritura nga BDI.