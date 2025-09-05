BDI shpall tre kandidatë për kryetarë komunash, u kërkua mobilizim për referendumin e 19 tetorit!
Bashkimi Demokratik për Integrim sonte ka shpallur kandidaturat për tre komuna, si dhe ka kërkuar mobilizim maksimal për referenduminne 19 tetorit. Sipas tyre, referendumi i 19 tetorit do të jetë momenti historik i popullit, dita kur do të vendoset fuqishëm për rikthimin e dinjitetit në shtet.
Kumtesa e plotë e BDI-së në vijim:
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, z. Ali Ahmeti, konvokoi sot mbledhjen e 23-të të Kryesisë Qendrore të BDI-së, ku u diskutua mbi zhvillimet aktuale politike, mbi mobilizimin maksimal të Aleancës Kombëtare për Integrim si dhe mbi fitoren plebishitare dhe gjithpopullore në referendumin e 19 tetorit.
Në këtë mbledhje, njëzëri dhe me unanimitet të plotë, u miratuan tre kandidatura për kryetarë komune:
1. Në Dollnen – Flamur Gjoleka
2. Në Plasnicë – Ali Jaoski
3. Në Butel – Isamedin Azizi
BDI është në procesin final të përzgjedhjes së të gjitha kandidaturave me të cilat Aleanca Kombëtare për Integrim do të garojë në zgjedhjet lokale. Referendumi i 19 tetorit do të jetë momenti historik i popullit, dita kur do të vendoset fuqishëm për rikthimin e dinjitetit në shtet.
Bashkimi Demokratik për Integrim është jashtëzakonisht i kënaqur me mbështetjen nga tërë anët dhe me mobilizimin e përgjithshëm, të gjithë në këmbë për dinjitet, të gjithë në këmbë për fitoren tonë të përbashkët!