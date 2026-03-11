BDI: Rritja e çmimeve po godet standardin e familjeve, nevojiten masa urgjente
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) vlerësojnë se standardi i familjeve në vend po përkeqësohet çdo ditë për shkak të rritjes së vazhdueshme të çmimeve dhe mungesës së reagimit institucional.
Sipas kësaj partie, në vend që të ndërmerren masa konkrete për mbrojtjen e qytetarëve, Qeveria dhe Ministria e Ekonomisë – e udhëhequr nga përfaqësues të VLEN – po tregojnë mungesë interesi dhe kapaciteti për t’u përballur me situatën ekonomike.
Nga BDI theksojnë se kanë propozuar rritjen e pagës minimale dhe rritjen lineare të pagave si mënyrën më të drejtë për të mbrojtur standardin e qytetarëve, por sipas tyre ky propozim nuk është pranuar.
“Si rezultat, mijëra familje sot përballen me çmime gjithnjë e më të larta, ndërsa të ardhurat e tyre mbeten të njëjta. Situata bëhet edhe më e rëndë në këtë periudhë kur familjet kanë shpenzime më të mëdha. Jemi në muajin e Ramadan dhe përpara festave të Eid al-Fitr dhe Easter, periudhë kur qytetarët kanë nevojë më shumë se kurrë për stabilitet të çmimeve dhe mbështetje nga institucionet”, thuhet në reagimin e BDI-së.
Nga kjo parti theksojnë se nuk qëndrojnë vetëm në kritikë, por kanë paraqitur edhe masa konkrete që sipas tyre mund të zbatohen menjëherë për të lehtësuar barrën mbi familjet.
Së pari, propozohet vendosja e çmimeve tavan për produktet bazë ushqimore ose përcaktimi i marzheve minimale për këto produkte, në mënyrë që të parandalohet abuzimi me çmimet. Së dyti, kërkohet rritja e pagës minimale për të paktën 3.500 denarë duke filluar nga muaji mars, në vend të rritjes aktuale prej 1.600 denarësh.
BDI gjithashtu propozon uljen e përkohshme të TVSH-së për produktet bazë ushqimore për një periudhë prej tre muajsh, me qëllim uljen e menjëhershme të çmimeve në treg. Një tjetër masë e propozuar është rishikimi i të dhënave doganore për importin e pemëve dhe perimeve, duke pasur parasysh se vendi është në masë të madhe i varur nga importi dhe se manipulimet në këtë sektor ndikojnë drejtpërdrejt në çmimet për qytetarët.
Po ashtu, nga BDI kërkojnë rritjen e kontrolleve nga inspektoratet përkatëse në treg, me qëllim parandalimin e spekulimeve dhe abuzimeve me çmimet.
Në reagim, kjo parti i bën thirrje edhe Energy Regulatory Commission of North Macedonia që të shqyrtojë më shpesh çmimet e derivateve të naftës, të paktën dy herë në javë, duke marrë parasysh se në bursat ndërkombëtare tashmë është shënuar rënie e konsiderueshme e çmimeve.