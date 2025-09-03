BDI reagon pas rrahjes në Tetovë: Kërkojmë ndëshkim urgjent për autorët, shteti të mos heshtë!
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka reaguar me një deklaratë pas një sulmi të rëndë me prapavijë ndëretnike që ka ndodhur sot në qytetin e Tetovës.
Sipas deklaratës së BDI-së, një grup personash të nacionalitetit maqedonas kanë sulmuar disa të rinj shqiptarë, adoleshentë, të cilët kanë mbetur të lënduar rëndë. Partia e cilëson incidentin si një “akt barbar, të rrezikshëm dhe të papranueshëm”, që përbën kërcënim serioz për qetësinë publike dhe marrëdhëniet ndëretnike.
Më poshtë reagimi i plotë i BDI:
E dënojmë ashpër aktin e dhunës së paprecedent që ka ndodhur sot në qytetin e Tetovës, ku një grup më i madh personash, sipas deklaratave të viktimave të lënduara rëndë, ishin të nacionalitetit maqedonas dhe sulmuan disa të rinj shqiptarë adoleshentë.
Ky është një akt barbar, i rrezikshëm dhe i papranueshëm, që përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për qetësinë në Tetovë dhe për marrëdhëniet ndëretnike në vend.
Kërkojmë me urgjencë nga organet e rendit dhe drejtësisë që brenda orëve të ardhshme të identifikojnë dhe të ndëshkojnë autorët e këtij sulmi. Çdo vonesë është e barabartë me nxitje të dhunës dhe dëm të sigurisë publike.
U bëjmë thirrje të rinjve shqiptarë në Tetovë të mos bien pre e provokimeve dhe të mos bëhen pjesë e skenarëve të mundshme dhe të rrezikshëm që synojnë destabilizim dhe tension ndëretnik.
Njëkohësisht e themi qartë: heshtja institucionale dhe mosndëshkimi i autorëve vetëm sa i thellojnë dyshimet për këto skenare, dëshmojnë padrejtësinë dhe u japin krah dhunuesve.
Kjo është hera e dytë brenda kësaj jave që të rinjtë shqiptarë sulmohen, më parë në Manastir dhe tani në Tetovë. Ky është një sinjal alarmi për të gjithë: shteti duhet të reagojë menjëherë, sepse dhuna nuk do të tolerohet kurrë!