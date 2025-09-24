BDI: Qeveria me uniforma vetëm në gjuhën maqedonase, konfirmon qasjen diskriminuese ndaj shqiptarëve
Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh indinjatën më të thellë për faktin se, me vendimin e fundit për uniformat njëgjuhëshe të policisë, Qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE konfirmoi edhe një herë qasjen e saj diskriminuese dhe përjashtuese ndaj shqiptarëve. Ky nuk është thjesht një vendim politik i bazuar në diskriminim, por mbi të gjitha një shkelje flagrante e Kushtetutës, e Ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe e Marrëveshjes së Ohrit.
VLEN po mashtron qytetarët dhe po përpiqet të blejë kohë para zgjedhjeve duke thënë se gjuha shqipe do të përdoret në uniformat e policisë. Por këtë nuk guxon t’ia thotë padronit të vet në qeveri. Ata nuk kanë guxim të mbrojnë as atë që shqiptarëve u takon me ligj dhe Kushtetutë.
Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe është i qartë: dygjuhësia është detyrim ligjor, jo vetëm në distinktivë (bexhe), por në çdo germë e në çdo shenjë të uniformave të policisë. BDI ka lënë ligjin, aktet nënligjore dhe infrastrukturën juridike të qartë. Qeveria aktuale nuk ka as kapacitet dhe as vullnet për të çuar përpara proceset e parapara me ligj, por të paktën është e detyruar të ruajë atë që është arritur.
Qeveria aktuale nuk pyet për ligj e për rregulla. Për ta është më e rëndësishme të imponojnë logjikën e rrezikshme se “Maqedonia e maqedonasve”, duke mos respektuar as Kushtetutën, as ligjet, as rregulloret. Ata e shohin veten si vetë shteti, duke zbatuar një platformë ideologjike që krijon artificialisht armiq të brendshëm dhe të jashtëm. Në këtë funksion kanë instrumentalizuar edhe institucionet që duhet të jenë të pavarura, përfshirë Gjykatën Kushtetuese, e cila është shndërruar në një organ parapolitik.
Kur ligji kërkon dygjuhësi dhe qeveria imponon njëgjuhësi, kjo është dëshmi e kapjes së shtetit nga një ideologji përjashtuese. Heshtja servile e partive shqiptare në pushtet vetëm sa e bën edhe më të rëndë këtë turp, sepse në emër të interesave të ngushta politike ato po pranojnë të shkelin mbi dinjitetin e shqiptarëve.
BDI e bën të qartë: shqiptarët nuk do të pranojnë poshtërime të tilla. Kërkojmë tërheqjen e menjëhershme të vendimit diskriminues dhe respektimin e ligjit me përdorimin e gjuhës shqipe sipas parashikimeve ligjore.
Dinjiteti nuk blihet dhe nuk shitet. Ky vendim i turpshëm do të bjerë, sepse shqiptarët do ta mbrojnë ligjin dhe barazinë.