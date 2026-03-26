BDI: Prodhimi i termoelektranave në janar i ulur për plot 22.5%

Nga BDI në një komunikatë për media, kanë thënë se atë që dje e kanë publikuar në lidhje me blerjen e energjisë elektrike, dje u konfirmua edhe nga Enti Shtetëror i Statistikave, sipas të cilit prodhimi bruto i energjisë elektrike nga termoelektranat është ulur për plot 22.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
“Kjo mungesë është kompensuar tërësisht me blerjen e energjisë elektrike bazë.
Për të qenë qytetarët plotësisht të informuar, energjia elektrike është blerë nga TE-TO dhe kjo është një informatë publikisht e qasshme.
Për të përcaktuar se kush e thotë të vërtetën, i bëjmë thirrje ESM-së që të publikojë të gjitha thirrjet publike dhe kontratat për blerje-shitje të energjisë elektrike, në mënyrë që qytetarët të kenë pasqyrë të plotë se si menaxhohen kapacitetet elektroenergjetike të shtetit”, thuhet në komunikatën e BDI-së.

Të ngjajshme

Pentagoni përgatitet për një “goditje përfundimtare” të madhe në luftën me Iranin

Pentagoni përgatitet për një “goditje përfundimtare” të madhe në luftën me Iranin

Mickoski: Askush nuk është kundër gjuhës shqipe, por gjuha maqedonase është zyrtare në gjithë territorin

Mickoski: Askush nuk është kundër gjuhës shqipe, por gjuha maqedonase është zyrtare në gjithë territorin

Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik filluan regjistrimet për vitin akademik 2026–2027

Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik filluan regjistrimet për vitin akademik 2026–2027

Numan Kurtullmush vizitë në Kroaci: Takohet me kryeparlamentarin dhe kryeministrin kroat – vizitë Qendrës Kulturore Islame në Zagreb

Numan Kurtullmush vizitë në Kroaci: Takohet me kryeparlamentarin dhe kryeministrin kroat – vizitë Qendrës Kulturore Islame në Zagreb

Trump paralajmëron Iranin: Bëhuni seriozë para se të jetë tepër vonë

Trump paralajmëron Iranin: Bëhuni seriozë para se të jetë tepër vonë

Franca lejon shitjen e përkohshme të naftës “jashtë standardeve” për shkak të frikës nga mungesat

Franca lejon shitjen e përkohshme të naftës “jashtë standardeve” për shkak të frikës nga mungesat