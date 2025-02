BDI prezanton strategjinë: Nxitja e integritetit dhe luftimi i Korrupsionit!

BDI ka njoftuar se so ka shpallur një strategji sipas tyre të fuqishme që synon të nxisë integritetin e jashtëzakonshëm institucional dhe personal, duke luftuar me vendosmëri korrupsionin dhe duke zbatuar procese gjithëpërfshirëse të verifikimit.

“Kjo nismë nënvizon përkushtimin e palëkundur të BDI-së për të ushqyer një demokraci të vërtetë multietnike ku të drejtat dhe mundësitë e barabarta nuk janë thjesht ideale, por realitete të prekshme për të gjithë qytetarët, veçanërisht për të rinjtë. Për dekada, BDI ka qenë në ballë të avokimit për vendin e merituar të komunitetit shqiptar brenda një kuadri të ndryshëm demokratik. Pavarësisht progresit të konsiderueshëm, sfidat e fundit kërcënojnë të minojnë këto arritje, me përpjekje për të delegjitimuar zërin e shumicës shqiptare dhe për të gërryer të drejtat e krijuara”, thuhet në deklaratën e BDI-së.

Sipas tyre po krijohet një precedent kur dikush tenton të favorizojë ata që u mungon legjitimiteti tek shumica e shqiptarëve.

“Si rezultat, vendi përballet me regres dhe sfida të rëndësishme, duke përfshirë sulmet ndaj identitetit, gjuhës dhe të drejtave të vendosura që kërcënojnë të minojnë ndjenjën e solidaritetit që populli shqiptar ka ndërtuar me kalimin e kohës. Lideri i BDI-së Ahmeti nuk do të lejojë që objektivi djallëzor për të hequr të drejtat demokratike të fituara më parë të shqiptarëve, të cilat kanë shërbyer si themeli i unitetit dhe stabilitetit të vendit për më shumë se dy dekada, të bëhet një pengesë e rëndë për procesin e integrimit në BE. Sulmet dhe tentativat për shtypjen dhe diskreditimin e BDI-së janë të ashpra sepse, si i vetmi lider autentik në bllokun shqiptar dhe zëri legjitim i shqiptarëve, ideja për një të nesërme më të mirë me të drejta të barabarta të shqiptarëve nuk do të braktiset kurrë. Kjo vetëm sa përforcon vullnetin për të luftuar për barazi dhe drejtësi, duke garantuar gjithashtu progres demokratik, social dhe ekonomik për të gjithë, me një strategji ku në krye të reformave do të jenë njerëz me integritet të fortë personal që do të shtyjë axhendën kundër korrupsionit dhe procesin e vetingut.

BDI si parti do të udhëheqë me shembull, duke zbatuar fillimisht strategjinë në nivel partiak dhe më pas duke vazhduar në nivel kombëtar të qeverisjes. Si pjesë e kësaj strategjie, BDI po prezanton disa masa kyçe për të adresuar korrupsionin, për të nisur me vendosmëri procesin e verifikimit dhe për të rritur integritetin. Strategjia gjithëpërfshirëse e BDI-së nënvizon përkushtimin e saj të patundur për ruajtjen e vlerave demokratike dhe rritjen e cilësisë së qeverisjes. Duke trajtuar korrupsionin dhe duke nxitur integritetin brenda proceseve politike, BDI synon të krijojë një shoqëri elastike ku të gjithë qytetarët mund të aspirojnë për një të ardhme më të ndritshme”, thuhet në komunikatën e BDI-së.

