BDI: Premtuan bankë shqiptare, sollën bankën serbe dhe “Botën Serbe”
VLEN në programin zgjedhor të vitit 2024 premtoi themelimin e Bankës shqiptare me kapital dominues shqiptar, si garanci për fuqizimin ekonomik të shqiptarëve dhe zhvillimin e barabartë rajonal. Sot, në vend që të përmbushë këtë zotim, si shërbëtor i VMRO-së, VLEN ka hapur dyert për penetrimin e “Botës Serbe” në sektorin bankar të Maqedonisë së Veriut përmes “Alta Bank”.
Ky nuk është investim i zakonshëm financiar, por projekt i drejtpërdrejtë politik dhe ekonomik i Beogradit për të marrë nën kontroll institucionet strategjike të vendit. Banka nuk është thjesht një kompani private, ajo është mekanizëm për ndikim politik, për pastrim kapitalesh dhe për krijimin e varësisë ekonomike të vendit nga interesat e Serbisë.
Faktet janë të qarta:
• Parashikimi i Maja Kadievska Vojnoviq, ish-anëtare e VMRO-së, në krye të bankës, është rezultat i lobimit personal të Mickoskit te Vuçiq.
• Profesionalistët e sektorit financiar kanë paralajmëruar për rrezikun e reputacionit të vendit para BE-së dhe institucioneve ndërkombëtare, qeveria dhe institucionet e sigurisë kanë heshtur.
• Presidentja dhe kabineti i saj po relativizojnë problemin, duke e paraqitur si investim “normal”, ndërkohë që të gjithë e dinë se është instrument politik i “Botës Serbe”.
Në vend që të garantojnë kapital shqiptar dhe zhvillim ekonomik të barabartë, VLEN dhe partnerët e saj po e dorëzojnë sektorin bankar, zemrën e ekonomisë, në duart e Beogradit.
Kjo nuk është çështje ekonomike, por çështje sigurie kombëtare. Banka serbe do të thotë ndikim serb mbi kreditë, bizneset dhe vendimmarrjen financiare në vend. Do të thotë kontroll i sektorëve strategjikë dhe dobësim i orientimit euroatlantik.
VLEN gënjen në çdo hap:
• Premtuan bankë shqiptare, sollën bankë serbe.
• Premtuan integrim europian, sollën “Botën Serbe” dhe ndikimin rus.
• Premtuan vendimmarrje të pavarur, sollën varësi nga Vuçiq dhe Beogradi.
BDI riafirmon se Maqedonia e Veriut nuk mund dhe nuk duhet të lejojë që sektori bankar dhe institucionet strategjike të kapen nga interesat destabilizuese të Beogradit. Integriteti financiar dhe orientimi euroatlantik janë të panegociueshëm. Heshtja është bashkëfajësi.
Tetori po vjen dhe ai do të jetë referendum popullor për t’iu thënë “Jo” GËNJESHTRAVE, “Jo” varësisë nga Beogradi dhe “Po” për përfaqësim të denjë, të ndershëm dhe me rezultate konkrete.