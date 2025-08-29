BDI: Premtuan Akademi të Shkencave shqiptare, e sollën Dodikun dhe donacionet serbe
Çdo premtim i dhënë nga VLEN doli që është një mashtrim i madh.
Çdo fjalë e thënë nga VLEN, doli që është një gënjeshtër e madhe.
Për vetëm një vit, injoranca, paaftësia, serviliteti, korrupsioni, vazaliteti, përulja, mashtrimet dhe gënjeshtrat e VLEN, dolën në sipërfaqe.
Premtuan që do të themelojnë Akademi të Shkencave dhe Arteve Shqiptare në Maqedoni, por e sollën “Akademik” Dodikun dhe donacionin serb në Tetovë prej 800.000€ nga kompani serbe cila ka fitim vjetor vetëm 50.000€.
Dodiku u prit në shtëpinë e Marrëveshjes së Ohrit nga kujdestari i VLEN për këtë Marrëveshje, Ivan Stoilkoviq.
VLEN i mori në qafë shqiptarët dhe qytetarët e tjerë, e largoi vendin nga Europa, e afroi me Serbinë, Rusinë dhe Kinën.
Edhe një herë përkujtojmë që mos të harrohet asnjëherë:
• Premtuan 2.500 punësime, qytetarët përfunduan me zero.
• Premtuan 10.000€ për çdo qytetar, qytetarët përfunduan me zero.
• Premtuan Akademi të Shkencave shqiptare, e sollën Dodikun dhe donacionet serbe
• Premtuan bankë shqiptare, e sollën bankën serbe.
• Premtuan ndryshime kushtetuese dhe integrim europian, e sollën botën serbe.
• Premtuan programe kombëtare, e sollën MTEL-in serb.
• Marrëveshjen e Ohrit ia dhanë putinistit Ivan Stoilkoviq.
VLEN-i u konfirmua botërisht si një mashtrim i madh politik dhe turp kombëtar që po i kushton shqiptarëve shtrenjtë: nga të qenurit krenarë, ballëlartë dhe në krye të shtetit, në të nënçmuar, të përbuzur dhe të për ja shtuar.
Më 19 tetor, qytetarët do ta japin përgjigjën e duhur për këto nënçmime, keqpërdorime, ofendime e përbuzje të papara ndonjëherë.
Asnjëherë më nuk do të VLEN nënshtrimi, tradhëtia e votës dhe puthadorësia.
Tetori është referendum popullor për dinjitet kombëtar!