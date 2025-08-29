BDI: Premtuan Akademi të Shkencave shqiptare, e sollën Dodikun dhe donacionet serbe

BDI: Premtuan Akademi të Shkencave shqiptare, e sollën Dodikun dhe donacionet serbe

BDI akuzon VLEN për mashtrime dhe dështime të rënda në qeverisje brenda vetëm një viti. Sipas BDI-së, VLEN nuk ka realizuar asnjë premtim, ka afruar vendin me Serbinë dhe Rusinë, ka tradhtuar interesat kombëtare dhe e ka nënçmuar pozitën e shqiptarëve në shtet.

Në vijim i plotë reagimi i BDI-së:

Çdo premtim i dhënë nga VLEN doli që është një mashtrim i madh.

Çdo fjalë e thënë nga VLEN, doli që është një gënjeshtër e madhe.

Për vetëm një vit, injoranca, paaftësia, serviliteti, korrupsioni, vazaliteti, përulja, mashtrimet dhe gënjeshtrat e VLEN, dolën në sipërfaqe.

Premtuan që do të themelojnë Akademi të Shkencave dhe Arteve Shqiptare në Maqedoni, por e sollën “Akademik” Dodikun dhe donacionin serb në Tetovë prej 800.000€ nga kompani serbe cila ka fitim vjetor vetëm 50.000€.

Dodiku u prit në shtëpinë e Marrëveshjes së Ohrit nga kujdestari i VLEN për këtë Marrëveshje, Ivan Stoilkoviq.

VLEN i mori në qafë shqiptarët dhe qytetarët e tjerë, e largoi vendin nga Europa, e afroi me Serbinë, Rusinë dhe Kinën.

Edhe një herë përkujtojmë që mos të harrohet asnjëherë:

• Premtuan 2.500 punësime, qytetarët përfunduan me zero.
• Premtuan 10.000€ për çdo qytetar, qytetarët përfunduan me zero.
• Premtuan Akademi të Shkencave shqiptare, e sollën Dodikun dhe donacionet serbe
• Premtuan bankë shqiptare, e sollën bankën serbe.
• Premtuan ndryshime kushtetuese dhe integrim europian, e sollën botën serbe.
• Premtuan programe kombëtare, e sollën MTEL-in serb.
• Marrëveshjen e Ohrit ia dhanë putinistit Ivan Stoilkoviq.

VLEN-i u konfirmua botërisht si një mashtrim i madh politik dhe turp kombëtar që po i kushton shqiptarëve shtrenjtë: nga të qenurit krenarë, ballëlartë dhe në krye të shtetit, në të nënçmuar, të përbuzur dhe të për ja shtuar.

Më 19 tetor, qytetarët do ta japin përgjigjën e duhur për këto nënçmime, keqpërdorime, ofendime e përbuzje të papara ndonjëherë.

Asnjëherë më nuk do të VLEN nënshtrimi, tradhëtia e votës dhe puthadorësia.

Tetori është referendum popullor për dinjitet kombëtar!

MARKETING

Të ngjajshme

LSDM: Jetesa për qytetarët është shtrenjtuar, ndërsa pagat kanë ngelur në vend

LSDM: Jetesa për qytetarët është shtrenjtuar, ndërsa pagat kanë ngelur në vend

Kontrolle të shtuara nga policia, gjoba për 128 drejtues të motoçikletave

Kontrolle të shtuara nga policia, gjoba për 128 drejtues të motoçikletave

Izraeli vret të paktën 21 palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës

Izraeli vret të paktën 21 palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës

Ushtria izraelite e shpalli Gazën “zonë të rrezikshme lufte”

Ushtria izraelite e shpalli Gazën “zonë të rrezikshme lufte”

Kazakistani, një nga vendet e pakta në botë që hoqi dorë nga armët e shkatërrimit në masë

Kazakistani, një nga vendet e pakta në botë që hoqi dorë nga armët e shkatërrimit në masë

Pas 25 viteve sërish do të hapet shkolla e mesme policore në Maqedoni

Pas 25 viteve sërish do të hapet shkolla e mesme policore në Maqedoni