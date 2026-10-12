BDI: MPB ta publikojë raportin e plotë për rrahjen e dy të rinjve

BDI: MPB ta publikojë raportin e plotë për rrahjen e dy të rinjve

Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar nga ministria e Punëve të Brendshme që ta publikojë raportin e plotë policor lidhur me ndërhyrjen e 7 tetorit, gjatë së cilës dy të rinj nga Saraji, të moshës 21 dhe 23 vjeç, dyshohet se janë rrahur nga pjesëtarë të policisë.
“Në opinion janë paraqitur versione të ndryshme për ngjarjen. Sipas dëshmive të të rinjve, ata janë goditur edhe pasi janë neutralizuar dhe prangosur, ndërsa në publik janë paraqitur pretendime për rezistencë ndaj policisë dhe marrje të armës së një zyrtari policor. Për këtë arsye, BDI kërkon që MPB-ja të publikojë raportin fillestar të patrullës policore, procesverbalet dhe dokumentacionin përkatës, duke respektuar të dhënat personale dhe integritetin e hetimit”, thuhet në komunikatën e BDI-së. Partia kërkon përgjigje se kush e ka përpiluar raportin, çfarë kanë deklaruar policët e përfshirë në ndërhyrje dhe nëse versioni i tyre përputhet me pamjet që tashmë janë bërë publike.

MARKETING

Të ngjajshme

LSDM: Paga minimale prej 600 eurosh u refuzua, ndërsa qytetarët përballen me rritjen e kostos së jetesës

LSDM: Paga minimale prej 600 eurosh u refuzua, ndërsa qytetarët përballen me rritjen e kostos së jetesës

(VIDEO) Nisin punimet në aksin Bukojçan- Kërcovë, një orë e gjysmë Shkup-Ohër

(VIDEO) Nisin punimet në aksin Bukojçan- Kërcovë, një orë e gjysmë Shkup-Ohër

(VIDEO) Shtetësja bullgare me proces gjyqësor largohet nga RMV

(VIDEO) Shtetësja bullgare me proces gjyqësor largohet nga RMV

(VIDEO) Zv/ministri Iseni pas suspendimit të gjashtë policëve: Askush nuk është mbi ligjin

(VIDEO) Zv/ministri Iseni pas suspendimit të gjashtë policëve: Askush nuk është mbi ligjin

(VIDEO) Aksioni ndërkombëtar “Trigger X”, për dy javë Interpoli kreu 35 kontrolle në RMV

(VIDEO) Aksioni ndërkombëtar “Trigger X”, për dy javë Interpoli kreu 35 kontrolle në RMV

(VIDEO) Kryeministri paralajmëroi pagë mesatare 1000 euro, LSDM e quan “hajdut”

(VIDEO) Kryeministri paralajmëroi pagë mesatare 1000 euro, LSDM e quan “hajdut”