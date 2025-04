BDI: Mexhiti publikisht e pranoi se Qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e gjykatave dhe Prokurorisë

BDI ka kritikuar Izet Mexhitin në lidhje me deklaratat e tij për atë se si do të veprojë Arben Taravari. Nga BDI thonë se deklaratat e Izet Mexhitit janë tronditëse dhe thellësisht alarmante për çdo qytetar që beson në shtetin e së drejtës.

“Në një dalje televizive në një nga mediat e proqeveritare, z. Mexhiti deklaroi se “nëse Taravari vendos të bashkëpunojë me BDI-në, atëherë qeveria do i bën favore BDI- së për të liruar të akuzuar për korrupsion”. Kjo nuk është një lapsus. Kjo është një pranim publik se drejtësia në këtë vend është e kapur, dhe se qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e prokurorisë dhe gjyqësorit”.

Sipas tyre, ai me fjalët e veta, konfirmoi se drejtësia nuk funksionon në mënyrë të pavarur, “por udhëhiqet nga urdhrat dhe interesat e shefit të tij politik, Hristijan Mickoski”.

“Në një shtet normal, një deklaratë e tillë do të shkaktonte hetim urgjent institucional dhe reagim të menjëhershëm nga partnerët ndërkombëtarë. Sepse ky është definicion i pastër i kapjes së shtetit: kur qeveria vendos se kush akuzohet dhe kush lirohet nga korrupsioni. Pikërisht për këtë arsye, ndoshta, dosja më e madhe e korrupsionit urban në Çair, e dokumentuar dhe e denoncuar publikisht, vazhdon të mbetet e mbyllur në sirtarët e Prokurorisë. Sepse qeveria bën favore, mbron të përzgjedhurit dhe mban të bllokuar drejtësinë. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është komprometim i drejtësisë. Kjo nuk është qeverisje. Kjo është manipulim institucional. Kjo nuk është rrugë drejt Evropës. Kjo është devijim i rrezikshëm nga standardet evropiane. “I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian, SHBA dhe të gjitha organizatave ndërkombëtare që të mos mjaftohen me deklarata të përgjithshme, por të reagojnë konkretisht ndaj këtyre pohimeve publike që zbulojnë fytyrën e vërtetë të regjimit aktual. Shteti nuk mund të ndërtojë të ardhme evropiane mbi themelet e një drejtësie të kapur. Dhe ne, si zë i qytetarëve, nuk do të heshtim përballë kësaj farsë të rrezikshme”, thonë nga BDI.

