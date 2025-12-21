BDI: Me sukses përfunduam Kongresin, mbi 60% të Kryesisë janë emra të rinj!
Bashkimi Demokratik për Integrim në një komunikatë për media kanë njoftuar se dje kanë mbajtur Kongresin e Pesë partiak.
Sipas tyre, në këtë kongres janë miratuar ndryshimet thelbësore, si në aspektin strukturor dhe kadrovik ashtu edhe në aktet themelore të partisë.
“Rizgjedhja dhe rikonfirmimi i kryetarit, z. Ali Ahmeti, përfaqëson vazhdimësi, stabilitet dhe udhëheqje të sigurt të procesit reformues. Ky proces u realizua në mënyrë kolegjiale nga udhëheqja dhe anëtarësia e gjerë e BDI-së, duke dëshmuar përgjegjësi të lartë politike dhe autorësi të përbashkët në vendimmarrje.
Për herë të parë, në Kryesinë e Këshillit të Përgjithshëm (Kryesinë Qendrore) janë përfshirë 20 anëtarë të rinj, (mbi 60 % e kryesisë) të cilët për herë të parë bëhen pjesë e këtij organi të lartë drejtues. Po ashtu, është arritur një përfaqësim gjinor dinjitoz, si asnjëherë më parë, me 10 gra anëtare (rreth 30%) çka dëshmon përkushtimin tonë të qartë për gjithëpërfshirje dhe barazi.
Nje nder autoret e iniciativës për reformë janë pikërisht ata që sot ia lëshuan vendin brezit të ri.
Kryesia e Këshillit të Përgjithshëm përbëhet nga:
Bujar Osmani – Nënkryetar
Faton Ahmeti – Nënkryetar
Arta Bilalli-Zendeli – Nënkryetare
Arbana Pasholli – Nënkryetare
Erkan Arifi – Nënkryetar
Arbër Ademi – Sekretar i Përgjithshëm
Nebi Rexhepi – Sekretar Organizativ
Arbëresha Vlashi – Sekretare për Mundësi të Barabarta
Anëtarë:
Admir Miftari, Ajshe Osmani, Albert Tairi, Ardita Dani, Artan Bushi, Bajram Rexhepi, Besnik Rameti, Ejup Abazi, Faton Aliti, Gent Lika, Ilir Hasani, Imran Zhupani, Isamedin Azizi, Jetmir Ziberi, Jeton Shaqiri, Liridona Beqiri, Lulzime Ballazhi, Mirsad Ibrahimi, Muharem Xhezairi, Nafi Durmishi, Ridvan Ibrahimi, Rina Ajdari, Shkodrane Dardhishta, Xhemil Qamili, Ylldrita Seferi-Salihi.
Këshilli i Përgjithshëm i BDI-së përbëhet nga:
Abdulselam Selami, Admir Miftari, Ajshe Osmani, Albert Tairi, Allma Selimi-Abduli, Amir Duraku, Arbana Pasholli, Arben Qerimi, Arbër Ademi, Arbëresha Vlashi, Ardian Musliu, Ardian Stafai, Ardita Dani, Argjent Asani, Arta Bilalli-Zendeli, Artan Bushi, Aziz Dauti, Bajram Rexhepi, Bardhyl Nasufi, Bejza Abdiji, Bekim Adili, Bekim Ismaili, Bekim Maksuti, Berat Ajdari, Besarta Alija, Besiana Mehmeti, Besnik Ejupi, Besnik Rameti, Blerim Idrizi, Bujar Osmani, Denis Miftari, Dijana Toska, Ejup Abazi, Ejup Alimi, Eldin Ademi, Elmir Emini, Emir Sulejmani, Enes Limani, Erkan Arifi, Faruk Alili, Fatjona Dema, Fatlume Rexha-Lusjani, Faton Ahmeti, Faton Aliti, Faton Pollozhani, Fitor Jakupi, Fuat Spahiu, Gazmend Mehmedi, Gent Lika, Hamdi Sherifi, Ilimi Selami, Ilir Hasani, Ilir Musai, Ilir Saiti, Imran Zhupani, Isamedin Azizi, Jetmir Ziberi, Jeton Buçi, Jeton Neziri, Jeton Shaqiri, Jeton Useini, Kanita Ramadani, Kreshnik Bekteshi, Kujtim Xhelili, Laura Bina Shate, Liridon Disha, Liridona Beqiri, Lulzim Zeqiri, Lulzime Ballazhi, Luzhjana Neziraj-Deari, Mafis Rushiti, Mevmed Halili, Miranda Fejzullai-Murseli, Mirjeta Sinani, Mirsad Ibrahimi, Mjaftime Neziri, Muhamet Muharemi, Muharem Asani, Nafi Durmishi, Nebi Rexhepi, Nermine Bajrami, Nexhbudin Nuredini, Nexhbudin Ramadani, Nezrane Rustemi, Nora Muaremi, Pishtar Lutfiu, Riana Aliu, Ridvan Dervishi, Ridvan Ibrahimi, Rijad Fetahu, Rina Ajdari, Sadush Arifi, Saliamet Emini, Sead Asani, Sedat Ibrahimi, Sejdi Nebiu, Shirete Elezi, Shkodrane Dardhishta, Shpend Ahmeti, Shqipdona Mazari, Shqipe Saqipi, Syarta Ahmeti, Valdrin Asani, Xheladin Ajvazi, Xhemail Jusufi, Xhemil Qamili, Ylldrita Seferi-Saliji, Ylli Paçuku, Zebibe Deari, Zeqir Limani.
Kongresi i Pestë konfirmon se BDI mbetet një forcë politike stabile, reformuese dhe e përgatitur për sfidat e ardhshme politike, me fokus të qartë në përfaqësim dinjitoz, barazi dhe zhvillim demokratik”, thuhet në komunikatën e BDI-së.