BDI: Me dy vjet vonesë dhe 30 milionë euro më shtrenjtë, VLEN vazhdon projektin e BDI-së Shkup- Bllacë

BDI: Me dy vjet vonesë dhe 30 milionë euro më shtrenjtë, VLEN vazhdon projektin e BDI-së Shkup- Bllacë

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) akuzon partinë VLEN se po e vazhdon projektin për ndërtimin e autostradës Shkup–Bllacë, të nisur dhe tenderuar nga qeveria e kaluar, por me një kosto rreth 30 milionë euro më të lartë.

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Në një reagim publik, BDI thotë se projekti për segmentin prej rreth 10 kilometrash ishte përfunduar më 2 maj 2023 dhe ishte tenderuar po atë vit, me një vlerë prej rreth 183 milionë eurosh.

Sipas BDI-së, ndonëse VLEN dhe partnerët e saj politikë e kishin kritikuar më herët projektin si të shtrenjtë dhe të papërshtatshëm, sot po vazhdohet i njëjti projekt, pa ndryshime në trasenë apo në zgjidhjen teknike.

“Pas dy vitesh humbje kohe, VLEN sot po e paraqet si sukses vazhdimin e autostradës Shkup–Bllacë, projekt i përfunduar më 2 maj 2023 dhe i tenderuar po atë vit nga qeveria e kaluar, me një vlerë prej rreth 183 milionë eurosh”, thuhet në reagimin e BDI-së.

BDI pretendon se kostoja e projektit tashmë arrin në rreth 210 milionë euro, që, sipas saj, përkthehet në afërsisht 21 milionë euro për kilometër.

“Projekti që e kritikuan nuk është ndryshuar as për 0,1 për qind. Traseja është e njëjtë, projekti është i njëjtë, autostrada është e njëjtë. Të vetmet gjëra që kanë ndryshuar janë dy vite vonesë dhe rreth 30 milionë euro më shumë nga paratë e qytetarëve”, deklaron BDI.

Partia opozitare kërkon nga VLEN-i të sqarojë arsyet e vonesës së projektit dhe rritjes së kostos.

“Pse u bllokua për dy vjet një projekt i gatshëm dhe pse sot i njëjti projekt kushton rreth 30 milionë euro më shumë? Ku përfundojnë këto para dhe cili është arsyetimi për këtë shtrenjtim?”, pyet BDI.

Në përfundim të reagimit, BDI e cilëson situatën si pasojë të, siç thotë, “paaftësisë dhe keqmenaxhimit të VLEN-it”, duke theksuar se vonesa e projektit dhe rritja e kostos do të rëndojnë mbi qytetarët.

Pretendimet e BDI-së janë pjesë e debatit politik rreth projektit të autostradës Shkup–Bllacë, ndërsa për një pasqyrim të plotë të çështjes nevojitet edhe qëndrimi i VLEN-it dhe institucioneve përgjegjëse lidhur me koston, afatet dhe ndryshimet eventuale në projekt.

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