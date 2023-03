BDI mbledh këshillin mbikëqyrës në Tetovë

Në Selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë është mbledhur Këshilli Mbykëqyrës i kësaj partie për të bërë raportin që duhet të diskutohet në mbledhjen e së shtunës në BDI.

Sipas informacioneve jozyrtare në këtë raport pritet të bëhet analiza e asaj se a është shkelur statusi i partisë nga ”Grupi i Zjarrit” me tubimet të cilët këto të fundit kanë mbajtur me qytetarët.

Në këtë takim nuk është parë Musa Xhaferi anëtarë i këshillit mbikëqyrës. Para fillimit të takimit, dega e Sarajit po mban takim me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti.