BDI mbështet direktivën e re të Komisionit të BE-së për Luftën kundër Korrupsionit

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) njofton mbështetjen e plotë për Direktivën e propozuar të Komisionit Evropian për luftimin e korrupsionit, e cila synon modernizimin e kornizës ekzistuese ligjore kundër korrupsionit të BE-së.

Kjo iniciativë është në përputhje me angazhimin e vazhdueshëm të BDI-së për integritet dhe transparencë, ndërsa partia po fillon reformat e brendshme gjithëpërfshirëse, duke përfshirë verifikimin e zyrtarëve dhe mbështetjen e zyrtarëve partiakë me standardet më të larta të integritetit. Direktiva e propozuar e BE-së përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në adresimin e korrupsionit duke parandaluar korrupsionin dhe duke ndërtuar një kulturë integriteti.

Direktiva e BE-së, e cila përputhet me qëndrimin e BDI-së për domosdoshmërinë e verifikimit, fokusohet në krijimin e organeve të specializuara me burime dhe trajnime të përshtatshme për të parandaluar dhe luftuar në mënyrë efektive korrupsionin. Direktiva do të sigurojë që operacionet e sektorit publik t’u përmbahen standardeve më të larta përmes aksesit të hapur në informacion, menaxhimit efektiv të konfliktit të interesit, zbulimit dhe verifikimit të pasurive për zyrtarët publikë dhe rregulloreve të qarta që rregullojnë ndërveprimet e sektorit publik-privat.

BDI mbështet Direktivën e re të BE-së për luftën kundër korrupsionit që harmonizon përkufizimet e veprave të korrupsionit, duke përfshirë ryshfetin, shpërdorimin, tregtimin e ndikimit, abuzimin e funksioneve, pengimin e drejtësisë dhe pasurimin e paligjshëm. Gjithashtu, duke rritur dhe harmonizuar sanksionet penale për personat fizikë dhe juridikë, vendosen udhëzime të qarta për rrethanat rënduese dhe lehtësuese.

Direktiva e re e BE-së do të sigurojë gjithashtu hetime dhe ndjekje penale efektive duke pajisur forcat e rendit dhe prokurorët me mjetet e nevojshme për të luftuar efektivisht korrupsionin. Në zbatimin e proceseve transparente ligjore, është gjithashtu e rëndësishme heqja e privilegjeve dhe imuniteteve gjatë hetimeve, si dhe futja e rregullave minimale për të siguruar kohë të mjaftueshme për ndjekjen penale të veprave të korrupsionit.

Mbështetja e BDI-së për Direktivën e BE-së nënvizon përkushtimin e saj për të nxitur një kulturë integriteti dhe transparence si brenda partisë ashtu edhe në peisazhin më të gjerë politik. Si pjesë e axhendës së saj të reformave, BDI po kryen një proces të plotë verifikimi të zyrtarëve të saj dhe është e përkushtuar të prezantojë individë me potencial drejtues, të cilët janë shembull i integritetit dhe llogaridhënies.

BDI beson se miratimi i kësaj direktive do të harmonizojë standardet kundër korrupsionit në të gjithë BE-në, duke rritur aftësinë për të trajtuar korrupsionin si brenda vendit ashtu edhe në rastet ndërkufitare. Për më tepër, Direktiva ofron një mundësi që shoqëria civile të marrë pjesë aktive në procese, duke forcuar kështu luftën kundër korrupsionit.

Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet i palëkundur në përkushtimin e tij për të luftuar korrupsionin dhe për të nxitur një kornizë transparente dhe të përgjegjshme qeverisëse në Maqedoninë e Veriut dhe më gjerë.

