BDI: Marrëveshja e Ohrit është themeli i shtetit dhe garancia e së ardhmes europiane
Data e 13 gushtit të vitit 2001, është dita më e rëndësishme kur në vendin tonë u arrit marrëveshja paqësore e Ohrit, që i dha fund konfliktit ndëretnik.
Në 24 vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit, Bashkimi Demokratik për Integrim kujton ditën historike kur u vendos t’i jepet fund luftës dhe të ndërtohet një shtet të përbashkët mbi barazi, stabilitet dhe integrim euro-atlantik.
Komunikata e plotë e Bashkimit Demokratik për Integrim:
Në 24 vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit, Bashkimi Demokratik për Integrim kujton ditën historike kur shqiptarë e maqedonas vendosën t’i japin fund luftës dhe të ndërtojnë një shtet të përbashkët mbi barazi, stabilitet dhe integrim euro-atlantik. Ky dokument i garantuar nga SHBA dhe BE ndryshoi përfundimisht rrjedhën e vendit tonë.
Në këto dy dekada e gjysmë, me punë dhe përkushtim u ndryshua kushtetuta, u sigurua përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, u afirmuan simbolet kombëtare, u ndërtuan universitete, shkolla, spitale e infrastrukturë moderne. Shqiptarët u përfaqësuan në të gjitha institucionet, duke arritur deri te posti i Kryeministrit të parë shqiptar, një premtim i realizuar me vepra, jo vetëm me fjalë.
BDI kontribuoi në forcimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe ndërfqinjësore, në anëtarësimin e vendit në NATO dhe në hapjen e negociatave me Bashkimin Europian. Nga këto arritje fitoi gjithë shteti, nuk humbi askush.
Si autorë dhe zbatues të Marrëveshjes së Ohrit, ne nuk do të lejojmë revizion të saj apo tentime për t’i zhvlerësuar të arriturat e përbashkëta. Populizmi afatshkurtër dhe lojërat elektorale nuk mund të zëvendësojnë përgjegjësinë e burrështetasve që mendojnë për të ardhmen e vendit.
Ata që nuk kanë dhënë asnjë kontribut kombëtar dhe sot shfaqen si gjykatës të historisë, nuk mund të vendosin mbi sakrificat dhe fitoret e popullit tonë. Marrëveshja e Ohrit nuk është pronë e askujt, por trashëgimi e përbashkët dhe garanci e barazisë së qytetarëve.
Sot, më shumë se kurrë, është koha të qëndrojmë bashkë, të lidhur pas rrënjëve tona, jo pas interesave të ngushta. Vetëm të bashkuar mund ta mbrojmë dinjitetin kombëtar dhe të sigurojmë që çereku i shekullit të Marrëveshjes së Ohrit të na gjejë krenarë, jo të përkulur.
BDI është gjithmonë në shërbim të barazisë, stabilitetit dhe integrimit europian të vendit.