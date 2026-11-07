BDI kërkon përgjegjësi politike dhe penale për Alta Bankën

BDI kërkon përgjegjësi politike dhe penale për Alta Bankën

Bashkimi Demokratik për Integrim do të kërkojë përgjegjësi politike dhe penale për marrjen në pronësi të ish-Bankës Ekonomike të Manastirit nga banka serbe „Alta Banka“. Kështu deklaroi nënkryetarja e partisë, Arta Bilalli Zendeli, në një intervistë për emisionin „Triling“.

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Ajo vlerësoi se ky rast nuk duhet të jetë vetëm objekt i një seance mbikëqyrëse në Kuvend, por duhet të hetohet edhe nga Prokuroria, Policia Financiare dhe institucionet e tjera kompetente.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të kërkojë përgjegjësi politike dhe penale për marrjen në pronësi të ish-Bankës Ekonomike të Manastirit nga banka serbe „Alta Banka“. Kështu deklaroi nënkryetarja e partisë, Arta Bilalli Zendeli, në një intervistë për emisionin „Triling“.

Ajo vlerësoi se ky rast nuk duhet të jetë vetëm objekt i një seance mbikëqyrëse në Kuvend, por duhet të hetohet edhe nga Prokuroria, Policia Financiare dhe institucionet e tjera kompetente.

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