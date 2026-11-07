BDI kërkon përgjegjësi politike dhe penale për Alta Bankën
Bashkimi Demokratik për Integrim do të kërkojë përgjegjësi politike dhe penale për marrjen në pronësi të ish-Bankës Ekonomike të Manastirit nga banka serbe „Alta Banka“. Kështu deklaroi nënkryetarja e partisë, Arta Bilalli Zendeli, në një intervistë për emisionin „Triling“.
Ajo vlerësoi se ky rast nuk duhet të jetë vetëm objekt i një seance mbikëqyrëse në Kuvend, por duhet të hetohet edhe nga Prokuroria, Policia Financiare dhe institucionet e tjera kompetente.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të kërkojë përgjegjësi politike dhe penale për marrjen në pronësi të ish-Bankës Ekonomike të Manastirit nga banka serbe „Alta Banka“. Kështu deklaroi nënkryetarja e partisë, Arta Bilalli Zendeli, në një intervistë për emisionin „Triling“.
Ajo vlerësoi se ky rast nuk duhet të jetë vetëm objekt i një seance mbikëqyrëse në Kuvend, por duhet të hetohet edhe nga Prokuroria, Policia Financiare dhe institucionet e tjera kompetente.