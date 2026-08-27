BDI: Jo vetëm një, por plot pesë tenderë për kushëririn e drejtorit të VLEN-it në “Bardovcë”
BDI ka reaguar lidhur me procedurat e prokurimit në Spitalin Psikiatrik “Bardovci”, duke ngritur dyshime për konflikt interesi dhe duke kërkuar hetim institucional.
Sipas BDI-së, kompania “Indigo Inc” DOOEL Shkup, në pronësi të Besim Avdullait, i cili sipas partisë është kushëri i drejtorit të spitalit Isa Avdullai, ka fituar gjithsej pesë tenderë nga institucioni pasi Avdullai mori drejtimin e tij.
Në reagimin e saj, BDI thekson se tenderi i parë është nënshkruar më 15 tetor 2024, rreth tre muaj pasi Avdullai ishte emëruar ushtrues detyre drejtor, dhe kishte vlerë deri në 600 mijë denarë. Sipas partisë, kompania ka fituar më pas edhe katër procedura të tjera, ndërsa një tender i këtij viti për sisteme IT dhe licenca kishte vlerë deri në 2,59 milionë denarë, rreth 42 mijë euro.
BDI pretendon se lidhja familjare mes drejtorit dhe pronarit të kompanisë është pranuar edhe nga vetë Avdullai. Partia kërkon që për të pesë procedurat të shqyrtohen kriteret e tenderëve, ofertat e kompanive pjesëmarrëse dhe mënyra e përzgjedhjes së fituesit.
“Ligjshmëria duhet të argumentohet me dokumente”, thuhet në reagimin e BDI-së, e cila kërkon përfshirjen e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Byrosë për Prokurime Publike dhe institucioneve të tjera kompetente.
Nga BDI-ja vlerësojnë se fakti që drejtori nuk ka qenë pjesë e komisionit të përzgjedhjes nuk është i mjaftueshëm për të shmangur dyshimet, duke kërkuar transparencë të plotë për procedurat.
Pretendimet e BDI-së për konflikt interesi dhe favorizim mbeten për t’u verifikuar nga institucionet kompetente. Për një lajm të plotë do të ishte e rëndësishme të përfshihet edhe qëndrimi i Spitalit Psikiatrik “Bardovci”, drejtorit Isa Avdullai dhe kompanisë “Indigo Inc” lidhur me akuzat.