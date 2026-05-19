BDI i reagon Kasamit: Ligji për Gjuhët është detyrues dhe nuk pranon interpretime politike
Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj deklaratave të bashkëkryetarit të VLEN, Bilall Kasami, i cili në media në Shqipëri ka deklaruar se çështja e studentëve dhe përdorimi i gjuhës shqipe është “pjesërisht” e zgjidhur përmes Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.
Në reagimin e saj, BDI e kundërshton këtë qëndrim, duke theksuar se Ligji për Gjuhët është i plotë, i qartë dhe detyrues, dhe sipas saj nuk lë hapësirë për interpretime politike apo për kufizim të zbatimit të tij në mënyrë selektive.
BDI thekson se e drejta për përdorimin e gjuhës shqipe është e garantuar me ligj dhe duhet të zbatohet në tërësi në të gjitha nivelet institucionale. Sipas partisë, mungesa e vullnetit politik për zbatim nuk mund të përdoret si argument për relativizimin e së drejtës ekzistuese.
Në reagim, Kasami kritikohet për deklaratat ku ai ka përmendur nevojën për “harmonizim ligjor” ose për ndryshime të reja për të rregulluar çështjen. BDI e cilëson këtë qasje si të gabuar dhe si shmangie nga zbatimi i ligjit aktual, duke theksuar se një ligj special nuk mund të vihet në pikëpyetje përmes interpretimeve politike.
Po ashtu, BDI kundërshton idenë që çështja të trajtohet përmes negociatave apo “modaliteteve të zgjidhjes” në institucione, duke argumentuar se kjo vetëm e vonon zbatimin e të drejtave të garantuara dhe nuk përbën zgjidhje reale për studentët.
Sipas reagimit, studentët nuk kërkojnë privilegje të reja, por vetëm zbatimin e ligjit ekzistues. BDI thekson se çdo përpjekje për ta kthyer këtë çështje në debat politik është devijim nga thelbi i problemit.
Në reagim gjithashtu pretendohet se ka mungesë koordinimi brenda qeverisë, duke përmendur qëndrime të ndryshme mes përfaqësuesve institucionalë për çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe. Sipas BDI-së, kjo krijon paqartësi dhe dëmton zbatimin praktik të ligjit.
BDI shkon më tej duke akuzuar për qasje politike që, sipas saj, e dobëson pozitën e gjuhës shqipe në institucione dhe e kthen një të drejtë të garantuar në çështje diskutimi të vazhdueshëm politik.
Në fund të reagimit, partia thekson se të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë fituar dhe garantuar me akte juridike dhe nuk mund të varen nga vullneti i përkohshëm politik apo nga marrëveshje të reja.
BDI i bën thirrje që Ligji për Gjuhët të zbatohet pa vonesa dhe pa relativizime, duke e konsideruar këtë si detyrim shtetëror dhe jo çështje politike.