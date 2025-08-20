BDI: Edhe VLEN pranon, Çairi është në kaos, fajtor është Izet Mexhiti
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka reaguar ndaj deklaratës së bartësit të listës së VLEN në Çair, i cili sipas kësaj partie e përshkroi gjendjen infrastrukturore dhe urbanistike si “kaotike”. Sipas BDI-së, ky vlerësim nuk është zbulim i ri, por konfirmim i asaj që ata kanë thënë prej kohësh – se përgjegjës për këtë gjendje është Izet Mexhiti.
Më poshtë reagimi i plotë i BDI-së:
Deklarata e bartësit të listës së VLEN në Çair për gjendjen “kaotike të infrastrukturës dhe vendbanimeve” nuk është zbulim i ri, është vetëm konfirmim i asaj që BDI e ka thënë vazhdimisht.
Çairi nuk është bërë kështu vetvetiu. Ka një fajtor të vetëm: Izet Mexhiti.
Prej vitit 2005, Mexhiti ka qeverisur me Çairin dhe e ka shndërruar në simbol të ndërtimeve pa leje, mbi 150 raste të dokumentuara.
Ai është autori i kaosit urbanistik dhe betonizimit të hapësirave të gjelbra.
Ai e ka shndërruar komunën në bankomat personal për pasurimin e tij dhe të familjes së tij, duke dëmtuar drejtpërdrejt buxhetin e qytetarëve.
Është paradoksale që sot kandidatët e VLEN flasin për “zgjidhje” ndërkohë që po mbrojnë dhe promovojnë pikërisht autorin e këtij kaosi.
Çairi ka nevojë për vizion, përkujdesje dhe integritet, jo për rikthimin e atyre që e sollën në këtë gjendje. Banorët e Çairit e dinë mirë kush e krijoi problemin dhe kush mund ta zgjidhë.