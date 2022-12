BDI e ka vrarë frikën, tha Ahmeti

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ka komentuar deklaratat e fundit të disa partive maqedonase kundër BDI-së. Ai tha se qytetarët nuk duhet të kenë frikë për rrugën evropiane të vendit. Sipas tij, aq sa më shumë grumbullohen për ta luftuar BDI-në ajo bëhet aq më e madhe.

“Dua të citoj Rusveltin ‘të vetmen gjë që duhet të ia kemi frikën, është vetë frika’, BDI frikën e ka vrarë, BDI është paraqitur guximshëm me projektet me vizionet që i ka, dhe të gjitha ata që i thash më sipër, nuk kanë nevojë as partitë politike maqedonase, as grumbullimet tinzare që bëhen se si të luftohet BDI, unë u them të gjithë atyre, sa më shumë që grumbullohen, aq më shumë rritet BDI. Por ama nuk duhet frikësuar se ne të ardhmen e kemi në Evropë, nuk duhet frikësuar për ndryshimet kushtetuese që na presin. Nuk duhet frikësuar në projektimet që bëhen si në infrastrukturë”, ka deklaruar Ahmeti.